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      Страшный сон КГБиста: почему Путин стремится развалить Запад

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      Владимир Путин / GettyImages

      Путин – сотрудник спецслужб. Спецслужб, на глазах которых развалилась их страна. Те события стали неизлечимой травмой на всю его жизнь. Теперь он стремится увидеть такой же коллапс, только на Западе.

      Такое мнение в своем видеоблоге "Хроники необъявленной войны" высказал основатель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега.

      К теме: Россия попытается создать гибридную кризис в НАТО, – Дейнега

      Он напомнил, что спецслужбы существуют, чтобы работать в интересах государства или в случае СССР – его руководства. Самым высоким из которых является самосохранение.

      Путин смог воочию годами смотреть на то, как разваливался Советский Союз, как его обломки переживали бандитизм 90-х и гиперинфляцию, крах экономик, и попадание под влияние Запада. Как реализовывался наихудший сценарий для КГБиста. Сценарий, которого могло даже не быть в советских учебниках,
      – отметил Дейнега.

      "КГБ со всей его репрессивной машиной, с миллионами репрессированных и сексотов, с тюрьмами, пытками, агентурой и пропагандой существовал, в первую очередь, для того, чтобы Советский Союз сохранился. Но он решил ярко и с фейерверками уйти в никуда", – продолжил волонтер.

      Он подчеркнул, что для КГБ это была не просто поражение – это было унижение, и такого не забывают. Именно поэтому Путин теперь мечтает увидеть коллапс коллективного Запада, ведь уже видел коллапс своего государства.

      путін кдб
      Путин как КГБист хочет видеть падение Запада, как видел падение СССР

      По мнению Дейнеги, если у России появятся ресурсы, она может попытаться создать кризис в НАТО гибридно, напав на одну из стран Балтии. А ресурсы в РФ могут появиться с частичным снятием санкций и запуском "Северного потока-2".

      Важно! Конституционная реформа в России: что "мутит" Путин?

      Путин будет действовать постепенно, ища мир, где нет НАТО, Украины и где Запад максимально ослаблен.

      Видео полного видеоблога "Хроники необъявленной войны" за 30 января 2020:

       

      Как приготовить вкусные и пышные оладьи: простые и быстрые рецепты
      31 января
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      Автор: Екатерина Козачинская
      Теги: Новости политики Новости США Владимир Путин Новости России Видеоблоги Украина – Россия Европа НАТО
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