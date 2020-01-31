Страшний сон КДБіста: чому Путін прагне розвалити Захід

Путін – працівник спецслужб. Спецслужб, на очах яких розвалилася їхня країна. Ті події стали невиліковною травмою на усе його життя. Тепер він прагне побачити такий же колапс, тільки на Заході.

Таку думку у своєму відеоблозі "Хроніки неоголошеної війни" висловив засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега.

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Він нагадав, що спецслужби існують, щоб працювати у інтересах держави або у випадку СРСР – її керівництва. Найвищим з яких є самозбереження.

Путін зміг на власні очі роками дивитись на те, як розвалювався Радянський Союз, як його уламки переживали бандитизм 90-х і гіперінфляцію, крах економік, і потрапляння під вплив Заходу. Як реалізовувався найгірший сценарій для КДБіста. Сценарій, якого могло навіть не бути в радянських підручниках,

– наголосив Дейнега.

"КДБ з усією його репресивною машиною, з мільйонами репресованих і сексотів, з тюрмами, тортурами, агентурами і пропагандою існували, у першу чергу, для того, щоб Радянський Союз зберігся. Але він вирішив яскраво і з феєрверками піти у нікуди", – продовжив волонтер.

Він підкреслив, що для КДБ це була не просто поразка – це було приниження, і такого не забувають. Саме тому Путін тепер мріє побачити колапс колективного Заходу, адже вже бачив колапс своєї держави.



Путін як КДБіст хоче бачити падіння Заходу, як бачив падіння СРСР

На думку Дейнеги, якщо у Росії з’являться ресурси, вона може спробувати створити кризу в НАТО гібридно, напавши на одну з країн Балтії. А ресурси в РФ можуть з'явитися з частковим зняттям санкцій і запуском "Північного потоку-2".

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Путін діятиме поступово, шукаючи світ, де немає НАТО, України, і де Захід максимально слабкий.

Відео повного відеоблогу "Хроніки неоголошеної війни" за 30 січня 2020: