Стратегическая цель России – геноцид украинского народа

Прошел первый месяц большой войны. Но следующий ее месяц, очевидно, будет не последним. Объективный анализ "карт и фронтов" сегодня становится монополией военных. Даже не потому, что это тайна, а из-за всеобщей стабилизации театра боевых действий.

Сирийский сценарий

Напомню, что в целом районы столкновений неизменны уже две недели и для демонстрации "успехов" воины агрессора вынуждены суметь топографические карты.

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Также агрессор включил "сирийский" сценарий отчетности о своих "успехах" в измерении количества объектов уничтоженного народного хозяйства, самолето-вылетов и ракето-запусков.

Но так войны не выиграют, даже если не слишком фантазировать в пропаганде. Выигрывают войны военной экономикой и оперативными талантами генеральных штабов, мастерством офицеров и мотивированностью войска.

Цель агрессора

Остается, на языке классика, разгадать нынешнюю ключевую цель агрессора.

Хотя стратегически она неизменна – геноцид украинского народа, тактика врага в марте 2022 года, из-за краха всех первоначальных военных и политических планов россиян, строилась Кремлем "на коленке", но теперь считается кристаллизированной.

Война против Украины сегодня определяется Кремлем, прежде всего, как средство укрепления (так как Кремль понимает и желает) самой российской власти. В "экзистенциальном противостоянии" агрессора цивилизованному миру.

Поэтому враг будет не только в дальнейшем закалять собственную версию нацизма для "внутреннего потребления", но и пробовать избегать в дальнейшем повторения ситуации начала вторжения, с сверхбыстрым "сожжением" важных ключевых ресурсов (не только кадровых военных отдельных специальностей, но и, например, самолетов и вертолетов) ). Им это невыгодно.

Пушечное мясо Путина

Мобилизация агрессором будет производиться прежде всего через "контрактников" и "добровольцев", у которых, например, будут пробовать загонять дембелов срочной службы вместо весенней демобилизации (с 1 апреля у агрессора весенний призыв)

Потому и воины Лукашенко пока "на паузе", потому что их вовлечение в войну формирует стратегические политические риски для Кремля "на смоленском направлении".

"Пушечное мясо" россияне сейчас массово берут, в первую очередь, на оккупированном Востоке Украины. По этим "воинам" в самой России никто не будет рыдать.

Русские, конечно бы, желали повторить эту же эпопею "мобилизации" на оккупированном материковом Юге, но там и гипотетических "ресурсов", по крайней мере, вдвое меньше, и российской пропаганде некогда разгуляться, да и возникли "определенные проблемы" с формированием карательного аппарата и политического "зонта".

Но, конечно, они это будут пробовать снова и снова.

Призрак "ХНР"

Поэтому к ключевым задачам не только украинской власти, но и всего общества является максимальное препятствование формированию агрессором любых "управленческих систем" в Херсоне, Мелитополе и прочих городах, недопущение полной оккупации россиянам любого региона государства.

Также, поскольку война становится ключевым орудием нацификации собственно России, то ее отдельные даже тактические шаги в Кремле планируют скорее в духе режиссуры "для глубинного телезрителя", чем чисто военных мероприятий.

Итак, ключевые "победные картинки" там готовят к "девятому мая", а вот уровень их фейковости зависит от всех нас.

О весомых управленческих, политических или информационных ошибках отечественных властей относительно противодействия агрессии не стоило бы публично заявлять в нынешних условиях, но говоря честно, их пока лично я не обнаружил.

Избегайте самоуспокоения

Единственное, что стоило бы всем нам посоветовать, и что уже было сказано мудрыми людьми – избегайте самоуспокоения и шапкозакидательства.

Не следует превращать информационную войну в совместный с агрессором "конкурс" на самый нелепый фейк.

Наш враг бесчеловечен, но не лишен ярости, злобы и интеллекта. Но на нашей стороне правда и именно она должна победить и непременно победит.