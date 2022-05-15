Стратегические ошибки Запада, которых еще можно избежать

Несмотря на длительную войну и развязанный россиянами геноцид в Украине, на Западе до сих пор бытуют несколько ложных представлений о ней, а также о "простых россиянах".

Не только Путин

Следует отказаться от подмены понятий и перевода полной ответственности на одного человека за преступления, совершаемые в Украине.

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Владимир Путин рано или поздно уйдет с политической арены и потеряет власть, но преступников гораздо больше, как и тех, кто был бездействен в критические моменты истории.

Тогда следствием этой кровавой войны против Украины станет затаивание злобы России, которая проигрывает это сражение, но рано или поздно снова захочет вернуться к псевдоисторическому вопросу права Украины на самоопределение и существование.

Россияне должны сами захотеть стать нормальными

Строить демократию извне еще не удалось никому, как бы на это не намекали российские пропаганды в отношении стран бывшего советского лагеря. Очевидно, что демократия возможна при условии: стремление к ней и популярности этой системы управления; готовности граждан участвовать в системе управления на ежедневной основе через честные и свободные выборы, за которые приходится перманентно бороться; стратегического проигрыша в России авторитарной системы управления на фоне тотального проигрыша на поле боя

Стремление "сильной руки" является не только уровнем политической культуры, не допускающей полномочий и ответственности каждого за государство или общину, но и традиции, в которой другие формы не прижились, как враждебные.

Настоящая либеральная российская оппозиция может продемонстрировать взрослость и готовность к демократии, если объяснит, как именно они помогут восстанавливать Украину после проигрыша Путина и современной России, что они делают сегодня для искупления и помощи украинскому государству, как они в случае прихода к власти планируют вернуть украинский незаконно угнанный Крым и демонстрировать лидерство в вопросе будущего.

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У нас нет вопросов к приспешникам Путина или русского народа, но именно новые либеральные российские лидеры могут рассчитывать на понимание, когда они будут говорить о своей роли в справедливом искуплении и восстановлении Украины.

Искупление россиян за геноцид – единственный путь к примирению

Чрезвычайно досадная попытка международных организаций к проведению классических диалогов о теоретическом примирении в условиях, когда раны украинского общества и государства открыты.

В Мариуполе погибли десятки тысяч гражданских, в Буче уже найдено 1080 сознательно убитых, в прямом эфире мы видим невероятную боль, голод и силу воинов, которые до последнего защищают гражданских и честно воюют на "Азовстали".

В условиях, когда мы чувствуем каждую ноту этой невероятной боли, ставить на одни ступени десятки тысяч погибших, искалеченных, осиротевших гражданских, или героические поступки украинских воинов с неудобствами для россиян из-за санкций просто антигуманно.

Именно такие сравнения дегуманизируют войну, и их нужно немедленно прекратить. Именно такие сравнения вредят примирению будущих поколений, возможно только после искупления россиян за геноцид против украинского народа.

Что актуально: Украина нуждается в помощи

Отсрочка помощи в вопросе восстановления критической инфраструктуры в Украине до момента после завершения войны критически несправедлива. Украинцы должны иметь доступ к чистой воде, пище, образованию не зависимо от того, что до сих пор происходят обстрелы.

Отсрочка диалогов о примирении – своевременна.

Пора также прекратить сравнивать борьбу украинского народа за свое будущее и поступки отдельных российских оппозиционных лидеров.

Они станут героями будущего времени, но если продемонстрируют другой подход к украинскому вопросу и подлинное историческое лидерство.

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