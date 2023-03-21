Во вторник, 21 марта, отмечается годовщина освобождения села Мощун Киевской области, которое являлось важным узлом, влияющим на устойчивость всего района обороны столицы Украины.

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Освобождение Мощуна было одним из важнейших шагов

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что Мощун это был важный узел, влиявший на устойчивость всего района обороны столицы.

Киев выстоял. Украина устоит. Низкий поклон защитникам!

– написал Залужный.

Залужный посетил Мощун в годовщину освобождения: смотрите фото

Зеленский почтил годовщину освобождения Мощуна

В годовщину важной даты Президент Украины посетил небольшое село и принял участие в церемонии памяти защитников Украины, погибших во время обороны и освобождения от российских оккупантов села Мощун на Киевщине. По мнению Владимира Зеленского, битва за Мощун стала одним из переломных моментов в истории современной Украины.

Он отметил, что Мощун стал небольшой деревней, "ставшей местом большой отваги, большого подвига наших великих людей". Ведь более двух недель подряд в непрерывных и тяжелых боях защитники Украины сдерживали там враждебное нашествие и уничтожали элитные подразделения десантных войск и морской пехоты России.

Именно в Мощуне оккупанты трижды пытались осуществить переправу основных сил и прорваться на Киев. Однако украинские бойцы им помешали и оттеснили врага и заставили его отступить.

И все это при том, что год назад у Украины не было современных противоракетных систем или танков. Только единство миллионов украинцев и их готовность защищать свой дом и свое государство.

Что известно об уходе Мощуна