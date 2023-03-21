У вівторок, 21 березня, відзначається річниця звільнення села Мощун Київської області, яке було важливим вузлом, що впливав на стійкість усього району оборони столиці України.

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Звільнення Мощуна було одним із найважливіших кроків

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наголосив, що Мощун це був важливий вузол, який впливав на стійкість всього району оборони столиці.

Київ вистояв. Україна вистоїть. Низький уклін захисникам!

– написав Залужний.

Залужний відвідав Мощун у річницю звільнення: дивіться фото

Зеленський вшанував річницю звільнення Мощуна

У річницю важливої дати Президент України відвідав невелике село та взяв участь у церемонії вшанування пам’яті захисників України, які загинули під час оборони та звільнення від російських окупантів села Мощун на Київщині. На переконання Володимира Зеленського, битва за Мощун стала одним із переломних моментів в історії сучасної України.

Він зазначив, що Мощун став невеликим селом, "яке стало місцем великої відваги, великого подвигу наших великих людей". Адже більш як два тижні поспіль у безупинних і важких боях захисники України стримували там ворожу навалу та знищували елітні підрозділи десантних військ та морської піхоти Росії.

Саме у Мощуні окупанти тричі намагалися здійснити переправу основних сил і прорватися на Київ. Однак українські бійці їм завадили і зрештою відтіснили ворога та змусили його відступити.

І все це при тому, що рік тому Україна не мала сучасних протиракетних систем чи танків. Лише єдність мільйонів українців та їхню готовність захищати свій дім і свою державу.

Що відомо про звільнення Мощуна