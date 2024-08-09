Россия бьет по судебной реформе: Кремль работает, чтобы судебная система не очистилась от таких как Львов
Россия делает все, чтобы ослабить нашу судебную систему. Это одна из стратегических целей Кремля, ведь там понимают, что судебная система - это третья ветвь власти, а значит основа государственности.
В частности, Кремль прилагает немало усилий, чтобы судебная система не очистилась от таких как Львов, у которого нашли паспорт России, или Князев, который погорел на взятке. Как эта работа ведется через российские телеграмм-каналы, рассказала председатель общественной инициативы "Игла" Ирина Федорив.
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Для очистки системы создали специальное сито – Высшую квалификационную комиссию судей, куда продолжается конкурс.
Кто под прицелом Кремля
"Под прицелом ватных тг-каналов оказались судьи Верховного Суда Иван Мищенко и Дмитрий Гудыма", – говорится в статье.
- Отец 3-х детей Мищенко в 2022 году добровольно ушел на фронт.
- А Гудыма – стал судьей Верховного Суда во время судебной реформы, до этого судьей не был, получил награду "Честь недели". Он участвует в конкурсе в ВККС.
Фейки о Гудыме, у которого якобы нашли 700 тысяч долларов во время обыска по делу Князева, распространил канал "Под мантией", а дальше – Ростислав Кравец. Он представляет в суде Богуслаева,
– отмечают в общественной инициативе.
Пророссийские тг-каналы распространяют фейки о судьях / Скриншот "Иглы"
Кто такой Кравец
По данным "Иглы", это адвокат не Украины, известный поддержкой "судей Майдана", предателя Олега Гривковского, печально известных судей Конституционного суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.
Российская сеть каналов, которые дискредитируют судебную систему / Фото "Иглы"
Кравец засветился на "пленках Вовка". Среди прочего, он также защищал в суде бывшего главу "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, обвиняемого в госизмене.
Телеграмм-канал Кравца входит в кремлевскую сеть, которая бьет по судебной реформе, добродетельным судьям и общественному сектору. И в этой сети есть также каналы нардепов Александра Дубинского, Максима Бужанского и Андрея Портнова,
– говорится в статье.
Кравец систематически распространяет фейки о судебной системе / Скриншот "Иглы"
Как отмечают в инициатив, Кравец системно бьет по судьям Верховного Суда. Ирина Федорив предположила, что Кравца беспокоят те, кто выступали против судьи с российским паспортом Богдана Львова. Работа по именно таким судьям со стороны Кравца ведется системно и не только в соцсетях.
Для чего это Кремлю
Вывод очевиден – кремлевская агентурная сеть и дальше делает все, чтобы Украина не смогла изготовить качественное сито и наполнить суды добропорядочными и квалифицированными судьями,
– считает Ирина Федорив.
Отмечают, что как ряд кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей, так и кандидатов на должности судей и членов Высшего совета правосудия могут в ближайшее время снова оказаться под информационным ударом.
Россия с помощью всевозможных портных-портновых и других приспешников в судах делает все, чтобы оставить нам клановую систему с "судьями Майдана".