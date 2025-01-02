Очень удачный переговорщик: куда ведет Сирию новый лидер

После государственного переворота в Сирии и бегства диктатора Башар Асад новый лидер Ахмед аль-Шараа заявил о готовности поддерживать отношения с цивилизованным миром. Он уже встречался с журналистами BBC и главой МИД Украины Андреем Сибирем.

Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос рассказал 24 Каналу, что Ахмед аль-Шараа проявил себя как удачный переговорщик. Это отличает его от многих политиков, которые твердо настаивают на своих позициях, он же пытается услышать и другие.

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Новый лидер Сирии

Игорь Семиволос отметил, что у аль-Шараа есть видение будущего Сирии. То, что там происходит, по его мнению, называется "развитием сирийского национализма в исламской обертке".

Новый лидер Сирии пытается расширить круг люди, с которыми он взаимодействует. Все для того, чтобы найти "инклюзивный путь" развития его страны.

Основания для этого очевидны, ведь Сирия устала от длительной гражданской войны. Она нуждается в мире. Это сделать нелегко, однако аль-Шараа пытается достичь этого. Это указывает, что он довольно удачный политик,

– подчеркнул директор Центра ближневосточных исследований.

Взгляды нового лидера Сирии

Семиволос предположил, что у Ахмеда аль-Шараа исламский взгляд на мир, однако, вероятно, он способен трансформировать его в зависимости от того, как будет развиваться ситуация.

В Сирии запускается политический процесс, в рамках которого будут формироваться партии и группы, действующие в соответствии с идеологическими убеждениями. Это выглядит вполне логично,

– добавил он.

К слову, сирийский лидер Ахмед аль-Шараа заявил, что для организации выборов в стране нужно около 4 лет, в частности из-за необходимости переписи населения, а на разработку новой конституции может понадобиться 3 года. Он также выразил надежду на отмену санкций и сохранение стратегических отношений с Россией.