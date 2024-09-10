Речь идет о документе, подготовку которого требовали в рамках противоречивого законопроекта о предоставлении Украине помощи на 60 миллиардов долларов. Изначально доклад со стратегией планировали подать до июня.

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Чем может грозить задержка представления доклада

Помощник одного из конгрессменов сообщил, что доклад получили в понедельник, однако с ним еще не ознакомились. Два других источника также подтвердили получение документа.

Из-за значительной задержки с представлением доклада после завершения установленного срока некоторые республиканцы выразили свое разочарование и заявили, что могут заблокировать дальнейшие инициативы по финансированию поддержки Украины.

Сенатор Джим Риш, председатель сенатского комитета по иностранным делам, в августе прокомментировал ситуацию с докладом, отметив, что поддерживает помощь Украине, но не "не слепую".

Еще с первых дней войны Путина против Украины мы просили администрацию Байдена-Харрис представить стратегию того, как США и союзники могут помочь Украине победить. Когда они не отреагировали на просьбу, мы прописали в законе то, что такая стратегия должна быть предоставлена Конгрессу. Крайний срок истек, а ответа не поступило,

– заявил Риш.

Он добавил, что Байден и вице-президента Харрис должны предоставить стратегию по войне в Украине американскому народу. В то же время отсутствие реакции Белого дома может означать, что документа нет, или его боятся показать.