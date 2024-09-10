Мовиться про документ, підготовку якого вимагали в рамках суперечливого законопроєкту про надання Україні допомоги на 60 мільярдів доларів. Початково доповідь із стратегією планували подати до червня.

Дивіться також Зокрема, Гарріс і Трампу: Зеленський хоче показати "План перемоги" Сполученим Штатам

Чим може загрожувати затримка подання доповіді

Помічник одного з конгресменів повідомив, що доповідь отримали у понеділок, проте з нею ще не ознайомилися. Двоє інших джерел також підтвердили отримання документа.

Через значну затримку з поданням доповіді після завершення встановленого терміну деякі республіканці висловили своє розчарування та заявили, що можуть заблокувати подальші ініціативи з фінансування підтримки України.

Сенатор Джим Ріш, голова сенатського комітету із закордонних справ, у серпні прокоментував ситуацію з доповіддю, зазначивши, що підтримує допомогу Україні, але не "не сліпу".

Ще від перших днів війни Путіна проти України ми просили адміністрацію Байдена-Гарріс подати стратегію того, як США і союзники можуть допомогти Україні перемогти. Коли вони не відреагували на прохання, ми прописали у законі те, що така стратегія має бути надана Конгресу. Крайній термін минув, а відповіді не надійшло,

– заявив Ріш.

Він додав, що Байден та віцепрезидента Гарріс мають надати стратегію щодо війни в Україні американському народу. Водночас відсутність реакції Білого дому може означати, що документа немає, або його бояться показати.