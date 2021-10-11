Жители города сразу сообщили об инциденте местным властям. Выяснилось, что 20 эму бежали из "Туристического ранчо" в юго-восточной части Японии.

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Компания, которой принадлежит страусиная ферма, использует территорию бывшей начальной школы. Сейчас там ухаживают за 54 эму. Однако 20 из них удалось бежать.

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По предварительной информации, один из страусов находился в стрессовом состоянии. Когда он с силой прыгнул на дверь клетки, она открылась, и птицы вышли на свободу.

Со страусиной фермы в Японии ушло 20 эму / Фото с сайта Yomiuri Shimbun

В течение дня 7 октября фермеры, а также работники спецслужб города ловили птиц. Всех страусов, сбежавших поймать удалось только через 3 дня, 10 октября.

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На период вылова эму жителям города рекомендовали без необходимости не выходить наружу. В результате инцидента никто не пострадал.

Справка. Страусов эму считают вторыми по величине птицами после африканских страусов. Они достигают до 2 метров в высоту и хотя не способны летать, могут развивать скорость до 50 километров в час. Эму также довольно опасны, поскольку могут атаковать врагов своим клювом.

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