Жителі міста одразу повідомили про інцидент місцеву владу. З'ясувалося, що 20 ему втекли з "Туристичного ранчо" у південно-східній частині Японії.
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Компанія, якій належить страусина ферма, використовує територію колишньої початкової школи. Наразі там доглядають 54 ему. Однак 20 з них вдалося втекти.
Страусів по місту виловлювали кілька днів
За попередньою інформацією, один зі страусів перебував у стресовому стані. Коли він із силою стрибнув на двері клітки, вони відчинилися, й птахи вийшли на свободу.
Зі страусиної ферми в Японії втекло 20 ему / Фото з сайту Yomiuri Shimbun
Упродовж дня 7 жовтня фермери, а також працівники спецслужб міста ловили птахів. Усіх страусів, що втекли, спіймати вдалося аж через 3 дні, 10 жовтня.
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На період вилову ему жителям міста рекомендували без потреби не виходити назовні. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Курйози зі страусами: останні новини
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