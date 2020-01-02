15:25
2 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Бессмертный Бердымухамедов. Путин пробил дно
      Вєсті Кремля
      20:23, 1 января
      Вести.UA. Жир: Виктор Павлик идет в президенты? Пьяный эфир с Мосийчуком
      Вєсті.UA
      20:03, 1 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости политики
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ

      Забастовка во Франции: полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов – видео

      44 Читати новину українською
      Забастовка во Франции: полиция применила слезоточивый газ / apnews.com

      Во Франции от 5 декабря продолжается масштабная забастовка против пенсионной реформы. Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих, которые блокировали автобусное депо в Париже 2 января.

      Видео разгона опубликовали несколько СМИ в твиттер.

      Читайте также: Во Франции продолжаются протесты: что известно

      На видео видно, что полиция выпускала слезоточивый газ в толпу людей возле входа в автобусное депо.

      Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Париже: видео

      Несмотря на снижение количества забастовщиков в первые дни нового года во Франции до сих пор продолжаются перебои с железнодорожным транспортом.

      В первые дни нового года на линии вышло:

      • только 20% пригородных электричек;
      • примерно 40% региональных поездов;
      • только 30% высокоскоростных поездов TGV.

      Заметим, что во время новогоднего обращения президент Эммануэль Макрон заявил, что не собирается отказываться от пенсионной реформы. После этого профсоюзы призвали всех французов присоединиться к забастовке.

      Обратите внимание: В Париже балерины танцем под открытым небом поддержали массовые протесты: видео

      Что известно о масштабной забастовке во Франции?По всей стране заявлено около 245 манифестаций. Причиной протеста является обещанная президентом Макроном радикальная пенсионная реформа. Ее суть – переход от сложной системы из 42 различных режимов к универсальной пенсионной системе, начиная с 2025 года.

      Реформа предусматривает изменение принципа начисления пенсий и переход к системе пенсионных баллов. Для получения полной пенсии французам придется работать минимум до 64 лет. Этот возраст будет повышаться для того, чтобы пенсионная система оставалась бездефицитной.

      Работу над реформой завершает правительство, которое намерено провести ее через парламент в начале 2020 года.

      Как приготовить жюльен с грибами и курицей: простой рецепт
      сегодня
      11838
      Автор: Северин Трач
      Теги: Полиция Новости политики Эммануэль Макрон Реформы Пенсия Протесты Новости Франции
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 15:00 Новогоднее поздравление Зеленского и Путина: какая разница?
      Ель Мюрид 227
      сегодня , 14:40 Зеленский для Украины – как лотерейный билет: эксклюзивное интервью с Казариным
      Олена Трибушна 129
      28 декабря 2019 , 12:30 Украшения и аллергия: каких металлов следует избегать
      190
      сегодня , 13:01 Законы, которые изменят жизнь в Украине в 2020 году
      Ірина Поліщук 3463
      сегодня , 12:00 Штурм посольства США в Ираке: как это ударит по Украине
      Злой Одессит 996
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук