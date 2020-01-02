Забастовка во Франции: полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов – видео

Во Франции от 5 декабря продолжается масштабная забастовка против пенсионной реформы. Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих, которые блокировали автобусное депо в Париже 2 января.

Видео разгона опубликовали несколько СМИ в твиттер.

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На видео видно, что полиция выпускала слезоточивый газ в толпу людей возле входа в автобусное депо.

Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Париже: видео

Несмотря на снижение количества забастовщиков в первые дни нового года во Франции до сих пор продолжаются перебои с железнодорожным транспортом.

В первые дни нового года на линии вышло:

только 20% пригородных электричек;

примерно 40% региональных поездов;

только 30% высокоскоростных поездов TGV.

Заметим, что во время новогоднего обращения президент Эммануэль Макрон заявил, что не собирается отказываться от пенсионной реформы. После этого профсоюзы призвали всех французов присоединиться к забастовке.

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Что известно о масштабной забастовке во Франции?По всей стране заявлено около 245 манифестаций. Причиной протеста является обещанная президентом Макроном радикальная пенсионная реформа. Ее суть – переход от сложной системы из 42 различных режимов к универсальной пенсионной системе, начиная с 2025 года.



Реформа предусматривает изменение принципа начисления пенсий и переход к системе пенсионных баллов. Для получения полной пенсии французам придется работать минимум до 64 лет. Этот возраст будет повышаться для того, чтобы пенсионная система оставалась бездефицитной.



Работу над реформой завершает правительство, которое намерено провести ее через парламент в начале 2020 года.