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      Страйк у Франції: поліція застосувала сльозогінний газ проти демонстрантів – відео

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      Страйк у Франції: поліція застосувала сльозогінний газ / apnews.com

      У Франції від 5 грудня триває масштабний страйк проти пенсійної реформи. Поліція застосувала сльозогінний газ для розгону протестувальників, які блокували автобусне депо в Парижі 2 січня.

      Відео розгону опублікували декілька ЗМІ у твіттер.

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      На відео видно, що поліція випускала сльозогінний газ у натовп людей біля входу в автобусне депо.

      Поліція застосувала сльозогінний газ проти демонстрантів у Парижі: відео

      Незважаючи на зниження кількості страйкарів у перші дні нового року у Франції досі тривають перебої з залізничним транспортом.

      У перші дні нового року на лінії вийшло:

      • тільки 20% приміських електричок;
      • приблизно 40% регіональних поїздів;
      • лише 30% високошвидкісних поїздів TGV.

      Зауважимо, що під час новорічного звернення президент Еммануель Макрон заявив, що не збирається відмовлятися від пенсійної реформи. Після цього профспілки закликали всіх французів приєднатися до страйку.

      Зверніть увагу: У Парижі балерини танцем просто неба підтримали масові протести: відео

      Що відомо про масштабний страйк у Франції?По всій країні заявлено приблизно 245 маніфестацій. Причиною протесту є обіцяна президентом Макроном радикальна пенсійна реформа. Її суть – перехід від складної системи з 42 різних режимів до універсальної пенсійної системи, починаючи з 2025 року.

      Реформа передбачає зміну принципу нарахування пенсій і перехід до системи пенсійних балів. Для отримання повної пенсії французам доведеться працювати мінімум до 64 років. Цей вік буде підвищуватися для того, щоб пенсійна система залишалася бездефіцитною.

      Роботу над реформою завершує уряд, який має намір провести її через парламент на початку 2020 року.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Новини Франції Протести Пенсія Реформи Еммануель Макрон Поліція
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