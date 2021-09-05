Стражи природы: чем особенный Каневский заповедник

В 2023 году Каневский природный заповедник будет праздновать свое 100-летие. Ukraїner рассказал историю одного из старейших заповедников страны и его стражей природы.

Заповедник состоит из 3 частей: нагорная часть на холмах правого берега Днепра; 2 пойменных острова – Круглик и Шелестов; Змеиные острова в Каневском водохранилище, образованные из холмов во время затопления водохранилища в 1974 – 1976 годах.

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Ученые Виталий Грищенко и Евгения Яблоновская-Грищенко свыше 30 лет изучают местную флору и фауну, а также влияние Каневского водохранилища на экосистему заповедника. Современная площадь заповедника чуть больше 2 тысяч гектаров, на которых расположены исторические памятники, Скифское городище, острова. Там сосуществуют редкие растения, сотни видов птиц и более 50 видов млекопитающих:

сарны;

лисы;

зайцы;

барсуки;

бобры;

лоси.

"Заповедник – это место, где природа живет так, как ей хочется, по своим законам, и мы не вмешиваемся в ее жизнь, а только приходим к ней в гости. Это ее дом, ее территория. И мы учимся сосуществовать с тем, что окружает нас", – сказала Евгения.

Разрушительные силы для заповедника

Главной разрушительной силой для заповедника, по словам супругов, является Каневское водохранилище. Под его влиянием уничтожаются дислокации, смываются горные породы, палеонтологические памятники – водохранилища фактически ликвидировали древний Днепр. Возрождение инициативы о создании Каневской ГАЭС пугает ученых: постоянное движение воды гидроаккумулирующей электростанции может привести к еще большему размыванию гор.



Каневский природный заповедник будет праздновать свое 100-летие / Фото Юрия Стефаняка, Максима Завальи

Еще одна опасность – чернобыльские нуклиды, которые попали в Днепр и осели в иле. ГАЭС вследствие движения воды поднимет эту массу радиоактивных веществ, которая будет идти вниз по реке. Кроме проблемы водохранилища, биологов еще очень беспокоит браконьерство и химикаты. Супруги отметили, что весной охранная служба заповедника имеет много работы.



Ученые больше 30 лет изучают местную флору и фауну / Фото Юрия Стефаняка, Максима Завальи

Несмотря на все проблемы и вызовы, Виталий и Евгения считают свое дело перспективным. Они проводят акции для сохранения первоцветов, ведут просветительскую работу и обучают молодое поколение ученых, изучают животных, пополняют собственную песенную коллекцию птиц и поддерживают Каневский заповедник как одно из туристических мест.

Знаете, невозможно жить без ветра в волосах, без пения птиц, вот и не хочется потерять этот волшебный мир. Мы поняли, что если хотя бы один человек не выстрелит в орла, значит, мы делаем то, что нужно,

– подчеркнула Евгения.

Недавно заповедник получил международный статус территории, важной для птиц (Important Bird Area), и вошел в состав Изумрудной сети (Emerald Network) – перечня территорий особого природоохранного значения, важных для сохранения биоразнообразия в странах Европы.

Больше о Каневском заповеднике и стражах природы: видео Ukraїner

Этим летом команда Ukraїner впервые отправилась в экспедицию на парусной лодке. История о Каневском заповеднике открывает серию о водных ресурсах Украины и инициативах, которые занимаются их сохранением.