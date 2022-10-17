Родственникам расстрелянных на полигоне в Белгороде "Лады" не дадут, – Братчук

Родственникам российских военных, погибших во время стрельбы на полигоне в Белгороде, компенсации не предусмотрели. Так что россияне останутся без "Лады".

Семьям погибших в Украине российских военных дают автомобили "Лада". Однако родственники оккупантов, отправившихся "на концерт Кобзона" из Белгорода, на компенсации от правительства могут не рассчитывать.

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Такую информацию узнал представитель Одесской ОВА Сергей Братчук.

Родным российских военных, которых расстреляли на полигоне в Белгороде, "Лады" не дадут,

– рассказал служащий.

Похоже, что от таких "щедрых выплат" руководство России решило отказаться, потому что военные так и не попали в Украину.

Что произошло на полигоне под Белгородом

15 октября в воинской части в России произошла стрельба. Минобороны государства-агрессора традиционно придумало фантастическое объяснение инцидента. Мол, какие-то воображаемые террористы расстреляли "героических добровольцев". Кстати, виновниками решили сделать мигрантов из Таджикистана, которых незаконно мобилизовали в российскую армию.

По данным источников 24 канала в спецслужбах, все было совсем не так. Мобилизированные, находившиеся в ужасающих условиях, узнали, что их хотят отправить на передовую. Они взбунтовались и перебили своих командиров. В ответ в воинскую часть сразу отправили карательные отряды. Именно они и расстреляли мятежников.

Российские служащие говорят, что в результате стрельбы погибли 11 военных, в то же время местные телеграмм-каналы сообщат по меньшей мере о 22 убитых.

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