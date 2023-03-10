В центре Свидетелей Иеговы в Гамбурге устроили жестокую стрельбу: много жертв

Жуткая стрельба произошла в центре Свидетелей Иеговы в Гамбурге. По имеющимся данным, по меньшей мере семь человек погибли. Также известно о раненых.

Известно, что стрельба произошла в центре Свидетелей Иеговы около 21:00 по местному времени 9 марта. Тот кровавый четверг унес несколько жизней тех, кто находился внутри здания на улице Деэльбоге в районе Гросс-Борстель на тот момент.

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Мотивы остаются непонятными

Как рассказывает немецкое издание Bild, погибли семь человек. Что касается раненых, то их предварительно восемь. Правда, журналистам представитель полиции отказался уточнять количество жертв. В то же время он заметил, что мотив нападения остается непонятным.

Последствия жуткой стрельбы в Гамбурге: смотрите видео

По данным правоохранителей, нападающий действовал один. Вероятно, он уже мертв. Правда, совершенно непонятно, есть ли он среди обнаруженных погибших в центре.

Мы думаем, что нападающий действовал самостоятельно. Все меры полиции в окрестностях последовательно прекращаются. Расследование обстоятельств преступления продолжается,

– сообщил спикер гамбургской полиции.

Полицейские оказывают помощь раненым: смотрите видео

Полицейских вызвали около 21:15. Они получили сообщение о том, что внутри здания раздаются выстрелы. Об этом рассказал спикер полиции Хольгер Ферен. Вошедшие внутрь центра правоохранители обнаружили людей, которые "могли быть серьезно ранены огнестрельным оружием, некоторые из них – смертельно", – отметил он.

Полицейские также услышали выстрел из верхней части здания и поднялись вверх, где нашли человека. Пока мы не имеем никаких признаков того, что кто-то из нападавших скрылся,

– отметил Ферен.

В настоящее время правоохранители занимаются расследованием. Они пообещали поделиться дополнительной информацией, когда она будет доступна.

Стрельба в Тель-Авиве

К сожалению, стрельба также произошла вечером 9 марта и в центре Тель-Авива. Огонь открыли вблизи кафе. Известно, что ранения получили по меньшей мере три человека. Один из пострадавших – в тяжелом состоянии. Другие получили легкие ранения.

В Тель-Авиве произошла стрельба в центре города: смотрите видео

Ролики с места происшествия демонстрируют, что стрельба была по мирным в Израиле. Известно, что действовали двое злоумышленников. Один из террористов был застрелен. Второму, вероятно, удалось скрыться. Правоохранители занимаются его поиском.