Стрельба на границе Армении и Азербайджана: Ереван сообщает о погибших и раненых

На восточном направлении армяно-азербайджанской границы произошла стрельба. В результате инцидента двое военных погибли, еще двое – получили ранения.

Соответствующее сообщение обнародовали во вторник, 11 января, на сайте министерства обороны Армении.

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Рядовой Артур Мхитарян и младший сержант Рудик Гарибян (оба 2002 года рождения – 24 канал) погибли на восточном направлении армяно-азербайджанской границы. Еще двое военнослужащих ранены, их жизни ничего не угрожает,

– отметили в ведомстве.

Там также заявили, что военные погибли в результате обстрелов со стороны Азербайджана. В заключение добавили, что по состоянию на 21:00 (19:00 по Киеву) ситуация на границе "относительно стабильная".

К слову, в Баку информировали о том, что около 15:15 часов 11 января выстрелом из Армении был убит контрактник Аяз Назаров. Он погиб во время атаки в направлении Кельбаджарского района.

Конфликт Армении и Азербайджана

На границе обеих стран 15 ноября началась стрельба – стороны обвинили друг друга.

В Армении 16 ноября проинформировали общественность, что 12 военных попали в плен.

И только в ночь на 17 ноября Азербайджан и Армения договорились прекратить обстрелы. Также лидеры стран Ильхам Алиев и Никол Пашинян согласились встретиться в Брюсселе.

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