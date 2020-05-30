На полицию натравили собаку, закончилось все стрельбой / Скриншот с видео

Патрульные полицейские вступили в конфликт с местными жителями, в ходе которого применили оружие и газовые баллончики, подстрелили собаку и ее владельца. Инцидент произошел 28 мая в городе Вараш Ровенской области.