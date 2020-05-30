Стрельба из-за собаки и побитый поводком полицейский: детали и видео драки в Вараше
Патрульные полицейские вступили в конфликт с местными жителями, в ходе которого применили оружие и газовые баллончики, подстрелили собаку и ее владельца. Инцидент произошел 28 мая в городе Вараш Ровенской области.
Что известно о конфликте полиции и гражданских на Ровенщине
- Примерно в 20:30, как пишет пресс-служба полиции, правоохранители получили информацию о подозрительном автомобиле Mazda.
- На вызов поехали, чтобы проверить, не находится ли случайно водитель авто за рулем в состоянии опьянения.
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- Авто нашли возле одного из домов, попытались поговорить с водителем.
- Но 39-летний мужчина не только отказался показать документы, а попросил помощи у знакомого.
- Собственно, не у самого знакомого, а у его собаки породы кане-корсо: мужчина дал команду "фас".
- Патрульные успели попросить владельца собаки взять ее на поводок, но тщетно.
- Собака атаковала 33-летнего сержанта полиции.
- Полицейский выхватил табельное оружие, выстрелил и попал животному в лапу.
Собаку ранили выстрелом в лапу / Фото НПУ
- Оба мужчины – водитель Mazda и владелец пса – пришли в крайнюю степень возмущения.
- Это вылилось в драку – патрульного избили поводком по голове.
- А с авто полицейского сорвали номерной знак, и им же пытались разбить лобовое стекло.
Избитый автомобиль полицейских / Фото НПУ
- Владелец собаки в это время попытался отобрать у милиционера табельное оружие.
- Полицейские не растерялись и применили к оппонентам слезоточивый газ.
- А потом подстрелили в ногу одного из нападавших.
- В итоге владельца раненого пса обездвижили, а вот водитель Mazda убежал.
- Позже его нашли и задержали, а также сообщили ему о подозрении.
- Речь идет о сопротивление полиции (максимальное наказание – лишение свободы до 2 лет) и нанесении телесных повреждений (максимальное наказание – лишение свободы на срок до 5 лет).
- Известно, что ранее этот человек отбывал наказание за преступления, связанные с оборотом наркотиков, разбой и грабеж.
Конфликт полиции, гражданских и собаки: смотрите видео "Детектив Инфо" (запись из нагрудной камеры правоохранителя)
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