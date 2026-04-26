Стрельба на ужине с участием Трампа: появилась первая реакция президента США

Дональд Трамп посетил ужин для корреспондентов Белого дома 25 апреля по местному времени. На Западе раздались выстрелы, и президента США срочно вывели со сцены.

Политик уже прокомментировал инцидент. По его словам, охранники сделали фантастическую работу, а сам вечер он назвал замечательным. Соответствующее сообщение появилось в соцсети Truth Social.

Какова реакция Трампа на стрельбу?

Президент США заявил, что вечер в Вашингтоне прошел прекрасно. Он добавил, что секретная служба и правоохранительные органы выполнили фантастическую работу. Они действовали быстро и смело.

Стрелок задержан, и я рекомендовал: "Пусть шоу продолжается", однако полностью буду принимать во внимание указания правоохранительных органов. Они примут решение в ближайшее время,

– отметил Трамп

Также президент США отметил: независимо от этого решения вечер будет совсем не таким, как планировалось. Поэтому придется повторить все снова.