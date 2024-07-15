Об этом в разговоре с 24 Каналом озвучил исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн, заметив, что месседж, который распространил Песков, станет главным для российского диктатора Владимира Путина.

Риски с обеих сторон огромные

Песков продвигает заявление, что администрация лидера США Байдена "создала атмосферу, которая спровоцировала нападение". По мнению эксперта Эпштейна, с одной стороны Путин поддерживает Трампа, а с другой – ему безразлично, даже если бы Трампа убили. Он отметил, что российскому диктатору главное, чтобы в свободном мире царил хаос и было больше насилия.

"То, что озвучил Песков – будет ключевым месседжем и для экстремистов. Один из членов Конгресса США уже сказал, что Байдена надо осудить и что демократы должны сидеть в тюрьме. В этой ситуации риски огромные с обеих сторон. Наши политики не должны вести себя так, чтобы помогать Путину. Настоящие враги – не те, которые сидят напротив нас в США, или Украине, или Европе, а те, которые находятся в Кремле", – считает Эпштейн.

Эксперт уверен, что Путин будет делать все, чтобы увеличивать хаос в мире. На его взгляд, версия Пескова противоречит фактам. Ведь тот утверждает, что покушение произошло из-за администрации Байдена, хотя президент США сразу выступил против таких действий в сторону Трампа. К тому же секретная служба Соединенных Штатов, которая охраняла Трампа, мгновенно убила стрелка, который совершил покушение в Пенсильвании 13 июля во время предвыборного митинга Трампа.