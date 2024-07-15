Про це в розмові з 24 Каналом озвучив виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн, зауваживши, що меседж, який поширив Пєсков, стане головним для російського диктатора Владіміра Путіна.

Ризики з обох боків величезні

Пєсков просуває заяву, що адміністрація лідера США Байдена "створила атмосферу, яка спровокувала напад". На думку експерта Епштейна, з одного боку Путін підтримує Трампа, а з іншого – йому байдуже, навіть якби Трампа вбили. Він наголосив, що російському диктатору головне, щоб у вільному світі панував хаос і було більше насильства.

"Те, що озвучив Пєсков – буде ключовим меседжем і для екстремістів. Один з членів Конгресу США вже сказав, що Байдена треба засудити й що демократи повинні сидіти у в'язниці. В цій ситуації ризики величезні з обох боків. Наші політики не мають поводитися так, щоб допомагати Путіну. Справжні вороги – не ті, які сидять напроти нас в США, чи Україні, чи Європі, а ті, які перебувають у Кремлі", – вважає Епштейн.

Експерт впевнений, що Путін буде робити все, аби збільшувати хаос у світі. На його погляд, версія Пєскова суперечить фактам. Адже той стверджує, що замах стався через адміністрацію Байдена, хоча президент США одразу виступив проти таких дій в бік Трампа. До того ж секретна служба Сполучених Штатів, яка охороняла Трампа, миттєво вбила стрільця, який скоїв замах в Пенсильванії 13 липня під час передвиборчого мітингу Трампа.