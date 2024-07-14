Улюбленець російського диктатора Владіміра Путіна заявив, що у Росії нібито не здивовані нападом на кандидата у президенти США Дональда Трампа через "атмосферу", у якій той постійно перебував. Заяву Дмітрія Пєскова оприлюднили пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Як у Росії прокоментували замах на Трампа

Кремлівський представник Дмітрій Пєсков звісно, що засудив прояви насильства у процесі політичної боротьби. Поплічник Путіна побажав швидкого відновлення Трампу та іншим постраждалим і висловив співчуття родині загиблого, який перебував на передвиборчому мітингу у той момент.

За його словами, у Кремлі не дивуються замаху на Трампа через "атмосферу, яку створили довкола нього" на тлі перегонів на пост президента Сполучених Штатів. Як пояснив Пєсков, нібито було очевидно, що станеться щось на кшталт цього.

Після численних спроб усунути кандидата Трампа з політичної арени з використанням спочатку правових інструментів, судів, прокуратури, спроб політичної дискредитації для всіх сторонніх спостерігачів було очевидно, що його життя у небезпеці,

– наголосив він.

Водночас Москва не поспішає прямо звинувачувати у всьому адміністрацію Білого дому. Пєсков каже, що у Кремлі не вважають спробу усунення кандидата у президенти США справою рук чинної влади, однак "камінь" у бік Байдена все ж було кинуто.

"Атмосфера, створена цією адміністрацією у процесі політичної боротьби, атмосфера довкола кандидата Трампа, саме вона і спровокувала те, з чим нині зіткнулася Америка", – заявив він.

Пропагандист також побачив зв’язок між замахом на Трампа та зовнішньою політикою адміністрації чинного президента Джо Байдена. За його словами, усі питання вони нібито намагаються вирішувати "з позиції сили, передусім у світових справах".

"Це і санкції, які так полюбила адміністрації, і політичний тиск, чи вже безпосереднє застосування силових методів, військової сили. Тепер насильство, по суті, перенесене всередину країни", – заявив Дмітрій Пєсков.

До слова, інші пропагандисти також не змогли оминути цю подію, і вже почали шукати в інциденті "український слід". Ба більше, окупанти вже навіть цинічно обіцяють "помсти" за Дональда Трампа.