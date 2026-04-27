В СМИ обнародовали, что написал своим родным подозреваемый в стрельбе во время ужина с Трампом

Подозреваемый 31-летний Коул Аллен оставил своим родным записку перед тем, как устроить стрельбу на мероприятии с участием Дональда Трампа. Следователи пытаются понять, что заставило уважаемого учителя из Калифорнии стать потенциальным убийцей.

О деталях расследования покушения сообщают CNN.

Что известно о попытке покушения?

Коул Томас Аллен, 31-летний подозреваемый, перед тем как пойти на преступление, отправил членам своей семьи записку. В ней он отмечает, что планирует напасть на членов администрации Трампа.

Я не жду прощения,

- говорится в сообщении злоумышленника.

Он заселился в отеле, где проходил ежегодный ужин с участием президента США и высокопоставленных чиновников администрации. Следствие установило, что злоумышленник имел с собой пистолет калибра 38 и дробовик калибра 12.

Также известно, что он прислал родным записку, в которой назвал себя "доброжелательным федеральным убийцей". Коул пытался прорваться мимо охраны. Он попал в одного из агентов Секретной службы. После этого его задержали, сообщает CNN.

Трамп назвал заявление Коула "антихристианским" во время общения с членами семьи с целью узнать больше о причинах насильственного нападения. Подозреваемый называет себя христианином и говорит, что его поступки не противоречат религиозной морали.

Что известно о записке стрелка?

Следователи внимательно изучают записку, в которой озвучены несколько претензий. Как пишут CNN, одна из них может быть мотивом преступления. Брат подозреваемого после того как получил ее связался с полицией. Другие члены семьи также сотрудничают со следствием.

Сестра Коула рассказывала, что он имел огнестрельное оружие и тренировался на стрельбище. Коул был активным левым активистом, склонным к радикальным высказываниям.

В письме злоумышленник извинился перед родителями, коллегами и другими близкими людьми, чье доверие он подорвал. Он рассказывает, что не хотел стрелять в правоохранителей.

Я чувствую ярость, думая обо всем, что сделала эта администрация

– пишет стрелок.

Что известно о стрельбе в Washington Hilton?

Трамп рассказал, испугался ли он во время стрельбы в отеле. Американский лидер также вспомнил о выражении лица первой леди Мелании. По его словам, она выглядела очень расстроенной из-за того, что произошло.

Зато некоторые эксперты разобрали странные моменты стрельбы в Вашингтоне.