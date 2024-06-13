В центре Одессы трое мужчин устроили конфликт со стрельбой. Их задержала полиция, которая даже провела специальную операцию для поиска одного из фигурантов.

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Компания мужчин отдыхала в ресторане

Инцидент произошел 12 июня, на Французском бульваре. О конфликте в полицию сообщила женщина. Она стала очевидицей того, как между мужчинами разгорелась драка, а потом раздался выстрел.

Полицейские на месте происшествия задержали двух участников конфликта в возрасте 32-х и 43-х лет. Они оказались гражданами России. Для поиска третьего фигуранта в Одессе ввели специальную операцию. Впоследствии 29-летнего мужчину задержали. Именно у него изъяли ружье.

Правоохранители установили, что компания мужчин отдыхала в ресторане на Французском бульваре. Между ними возникла ссора, которая переросла в драку. Во время конфликта двое мужчин угрожали друг другу ножами, а третий выстрелил в воздух.

На месте происшествия нашли два ножа и сумку, в которой также были три ручные гранаты, две из которых, предварительно, являются боевыми.

Задержанные россияне ранее попадали в поле зрения правоохранительных органов и привлекались к уголовной ответственности. Один из них находился в розыске за вымогательство и похищение человека. Правоохранители готовятся объявить фигурантам о подозрении и избрать меры пресечения.

Возле Львова произошла стрельба