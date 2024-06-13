У центрі Одеси троє чоловіків влаштували конфлікт зі стріляниною. Їх затримала поліція, яка навіть провела спеціальну операцію для пошуку одного із фігурантів.

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Компанія чоловіків відпочивала у ресторані

Інцидент стався 12 червня, на Французькому бульварі. Про конфлікт поліцію повідомила жінка. Вона стала очевидицею того, як між чоловіками розгорілась бійка, а потім пролунав постріл.

Поліцейські на місці події затримали двох учасників конфлікту віком 32-х та 43-х років. Вони виявилися громадянами Росії. Для пошуку третього фігуранта в Одесі ввели спеціальну операцію. Згодом 29-річного чоловіка затримали. Саме в нього вилучили рушницю.

Правоохоронці встановили, що компанія чоловіків відпочивала в ресторані на Французькому бульварі. Між ними виникла сварка, яка переросла у бійку. Під час конфлікту двоє чоловіків погрожували один одному ножами, а третій вистрілив в повітря.

На місці події знайшли два ножі та сумку, в якій також були три ручні гранати, дві з яких, попередньо, є бойовими.

Затримані росіяни раніше потрапляли в поле зору правоохоронних органів та притягувались до кримінальної відповідальності. Один з них перебував в розшуку за вимагання та викрадення людини. Правоохоронці готуються оголосити фігурантам про підозру та обрати запобіжні заходи.

Біля Львова сталась стрілянина