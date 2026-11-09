В Польше задержали пятерых возможных подражателей краковского стрелка

В Польше задержали пятерых человек, которых правоохранительные органы считают возможными подражателями мужчины, устроившего смертоносную стрельбу в центре Кракова. В соцсетях задержанные героизировали нападение, в результате которого погибли шесть человек.

Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на пресс-секретаря Министерства внутренних дел и администрации Польши Каролину Галецкую.

Что известно о подражателях краковского стрелка?

По ее словам, задержанные могли подражать действиям 24-летнего Михала Оксинского, который 7 ноября устроил стрельбу в центре Кракова. Операцию проводили сотрудники Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью Польши в различных регионах страны.

Правоохранители обратили внимание на активность этих людей в интернете, в частности на материалы, в которых героизировалось нападение.

ЦБКП и полиция очень пристально следят за возможными подражателями таких действий,

– подчеркнула Галецкая.

Она добавила, что проверенные правоохранителями публикации вызывают беспокойство, ведь их авторы могли подражать поведению стрелка.

Напомним, 7 ноября 24-летний Михал Оксинский въехал на автомобиле на площадь Рынок в Кракове, после чего открыл огонь из автоматического оружия по прохожим и трамваю.

В результате нападения шесть человек погибли, еще 16 получили ранения. Среди пострадавших были двое полицейских и сам нападавший, который скончался в больнице утром 9 ноября.

В тот же день правоохранители обнаружили тела родителей и сестры Оксинского в квартире его семьи в Островце-Свентокшиском.

Расследование стрельбы началось 8 ноября. Несмотря на смерть подозреваемого, польская прокуратура продолжит устанавливать обстоятельства трагедии и мотивы нападавшего.

У следствия находятся четыре мобильных телефона Оксинского, изъятые из автомобиля и у него самого. Также правоохранители исследуют электронное оборудование из его квартиры и другие вещественные доказательства.

По информации прокуратуры, у мужчины было разрешение на оружие с марта 2026 года. В то же время пока нет данных, свидетельствующих о психическом заболевании нападавшего.

Ранее также сообщалось, что Оксинский работал токарем и не проходил военную службу. Его бывшие одноклассники рассказывали, что еще во время учебы он рисовал себя вооруженным террористом и говорил о намерении напасть на школу.