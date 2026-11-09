У Польщі затримали п’ятьох можливих наслідувачів краківського стрільця

Про це пише RMF24 з посиланням на речницю Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі Кароліну Галецьку.

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Що відомо про наслідувачів краківського стрільця?

За її словами, затримані могли наслідувати дії 24-річного Міхала Оксіньського, який 7 листопада влаштував стрілянину в центрі Кракова. Операцію проводили співробітники Центрального бюро боротьби з кіберзлочинністю Польщі в різних регіонах країни.

Правоохоронці звернули увагу на активність цих людей в інтернеті, зокрема на матеріали, у яких героїзували напад.

ЦБЗК та поліція дуже пильно стежать за можливими наслідувачами таких дій– наголосила Галецька.

Вона додала, що перевірені правоохоронцями публікації викликають занепокоєння, адже їхні автори могли наслідувати поведінку стрільця.

Нагадаємо, 7 листопада 24-річний Міхал Оксіньський в'їхав автомобілем на площу Ринок у Кракові, після чого відкрив вогонь з автоматичної зброї по перехожих і трамваю.

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Унаслідок нападу шестеро людей загинули, ще 16 отримали поранення. Серед постраждалих були двоє поліцейських і сам нападник, який помер у лікарні вранці 9 листопада.

Того ж дня правоохоронці виявили тіла батьків і сестри Оксіньського у квартирі його сім'ї в Островці-Свентокшиському.

Розслідування стрілянини розпочали 8 листопада. Попри смерть підозрюваного, польська прокуратура продовжить встановлювати обставини трагедії та мотиви нападника.

У слідства є чотири мобільні телефони Оксіньського, вилучені з автомобіля та в нього самого. Також правоохоронці досліджують електронне обладнання з його квартири та інші речові докази.

За інформацією прокуратури, чоловік мав дозвіл на зброю з березня 2026 року. Водночас наразі немає даних, які б свідчили про психічне захворювання нападника.

Раніше також повідомлялося, що Оксіньський працював токарем і не проходив військової служби. Його колишні однокласники розповідали, що ще під час навчання він малював себе озброєним терористом і говорив про намір напасти на школу.