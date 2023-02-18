В Кривом Роге произошла перестрелка: полиция объявляла план перехвата – видео с места происшествия
Вечером в субботу, 18 февраля, в Кривом Роге открыли стрельбу во дворе многоквартирного дома. В городе был объявлен план-перехват.
Стрельба произошла в районе жилого массива Соцгородок. Сначала об этом сообщили местные телеграмм-каналы, пишет 24 Канал.
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Что известно о стрельбе
Сообщается, что компания мужчин на BMW X5 что-то не поделила с водителем другой машины. Вооруженные молодые люди открыли огонь из насосного оружия и травматического пистолета. В городе был объявлен план-перехват.
Впоследствии появилась информация о задержании стрелков в Кривом Роге.
Мужчина открыл огонь по людям: смотрите видео
Как задержали злоумышленника: смотрите видео
Что говорят в полиции
Представитель областной полиции Анна Старчевская сообщила Суспильному, что неизвестные открыли огонь в одном из районов города. Она отметила, что все участники стрельбы установлены.
Предварительно причиной стал конфликт между местными жителями. Погибших и раненых нет.
В полиции рассказали детали задержания злоумышленников. Инспекторы срочно передали ориентировку в радиоэфир. В городе объявили план "Сирена".
На 95-м квартале патрульные заметили транспортное средство Infinity без государственного номера и остановили его. В автомобиле находились три человека, которые признались инспекторам, совершившим правонарушение и оружие, из которого они ранее производили выстрелы, лежит в багажнике.
Патрульные провели поверхностный осмотр авто и обнаружили в машине предмет, похожий на охотничье ружье и предмет, похожий на травматический пистолет.
Для дальнейшего установления всех обстоятельств происшествия вызвали следственно-оперативную группу.
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