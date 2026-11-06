Стрелка из Тернополя, угрожавшего людям в магазине, взяли под стражу без права освобождения под залог

В пятницу, 6 ноября, в Тернополе суд избрал меру пресечения в отношении 53-летнего мужчины, который накануне захватил заложников в торговом заведении. Фигуранта поместили под стражу без права освобождения под залог.

Ему грозит до 7 лет тюрьмы. Об этом сообщили в полиции Тернопольской области.

Что известно об инциденте?

Следователи Тернопольского районного управления полиции предъявили нападавшему подозрение по трем статьям Уголовного кодекса Украины. Мужчине инкриминируют незаконное лишение свободы людей, угрозу сотрудникам правоохранительных органов и хулиганство с применением оружия.

Полицейские выяснили, что во время совершения преступления 53-летний житель Тернополя находился в состоянии алкогольного опьянения. За совершенные действия ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

В настоящее время ведется досудебное расследование под процессуальным руководством Тернопольской окружной прокуратуры. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства и детали происшествия.

Напомним, инцидент произошел в четверг, 4 ноября, в одном из магазинов Тернополя. Вооруженный мужчина вошел в торговое заведение, заблокировал женщину в магазине и начал угрожать оружием. В городе немедленно объявили специальную полицейскую операцию.

Во время переговоров правоохранители отвлекли нападавшего, благодаря чему заложники успели сбежать через служебный выход. После этого злоумышленник взорвал предмет, похожий на гранату, и произвел хаотичные выстрелы, однако бойцы спецподразделения КОРД оперативно обезвредили его и задержали.