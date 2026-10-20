Стрельба в Печерском ТЦК: нападавшему предъявлено подозрение
20 октября в Киеве объявили о предъявлении подозрения 41-летнему мужчине, открывшему огонь в Печерском ТЦК. Теперь нападавшему грозит пожизненное лишение свободы.
Об этом сообщили в Национальной полиции.
Что известно о стрельбе в ТЦК
Злоумышленнику предъявлены подозрения сразу по трем статьям:
- завершенное покушение на умышленное убийство двух или более лиц в связи с исполнением ими служебных обязанностей;
- посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов в связи с исполнением ими служебных обязанностей;
- незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами.
Напомним, инцидент произошел 19 октября около 19:00. В помещение Печерского районного ТЦК и СП доставили 41-летнего киевлянина, нарушившего законодательство о мобилизации.
Находясь внутри здания, мужчина внезапно достал спрятанный под одеждой пистолет и совершил не менее 7 прицельных выстрелов в сторону полицейских и военнослужащих.
В результате стрельбы трое сотрудников полиции и трое военнослужащих ТЦК и СП получили огнестрельные ранения.
Все пострадавшие были госпитализированы в медицинское учреждение. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.
Правоохранители задержали стрелка на месте происшествия. Пистолет, который киевлянин хранил без предусмотренного законом разрешения, был изъят.
В ходе последующего обыска квартиры фигуранта полицейские также обнаружили и изъяли другое оружие и боеприпасы.
Стрельба в Печерском ТЦК / Фото полиции