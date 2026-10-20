Стрельба в Печерском ТЦК: нападавшему предъявлено подозрение

20 октября в Киеве объявили о предъявлении подозрения 41-летнему мужчине, открывшему огонь в Печерском ТЦК. Теперь нападавшему грозит пожизненное лишение свободы.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

Что известно о стрельбе в ТЦК

Злоумышленнику предъявлены подозрения сразу по трем статьям:

завершенное покушение на умышленное убийство двух или более лиц в связи с исполнением ими служебных обязанностей;

посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов в связи с исполнением ими служебных обязанностей;

незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами.

Напомним, инцидент произошел 19 октября около 19:00. В помещение Печерского районного ТЦК и СП доставили 41-летнего киевлянина, нарушившего законодательство о мобилизации.

Находясь внутри здания, мужчина внезапно достал спрятанный под одеждой пистолет и совершил не менее 7 прицельных выстрелов в сторону полицейских и военнослужащих.

В результате стрельбы трое сотрудников полиции и трое военнослужащих ТЦК и СП получили огнестрельные ранения.

Все пострадавшие были госпитализированы в медицинское учреждение. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Правоохранители задержали стрелка на месте происшествия. Пистолет, который киевлянин хранил без предусмотренного законом разрешения, был изъят.

В ходе последующего обыска квартиры фигуранта полицейские также обнаружили и изъяли другое оружие и боеприпасы.

Стрельба в Печерском ТЦК / Фото полиции