Проиграл суд и бросился за экс-женой с пистолетом: в России мужчина расстрелял прохожих

В Крымске (Краснодарский край) мужчина открыл огонь посреди улицы. Он убил по меньшей мере 3 человек и застрелился сам.

Детали стрельбы

РосСМИ сообщили, что сначала мужчина открыл огонь в помещении одного из медицинских центров, сообщает 24 канал. Затем стрелок вышел на улицу и открыл огонь по прохожим.

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Известно о 3 погибших и по меньшей мере одном пострадавшем. Его спасают в реанимации.

В конце концов, стрелок покончил с собой. СМИ сообщают, что открыл огонь мужчина по имени Владимир – 1956 года рождения.

Мужчина открыл огонь в Крымске: смотрите видео

Стрелок проиграл суд

Сообщают, что стрелок проиграл суд бывшей супруге. В деле говорилось о жилье. Истец утверждал, что бывшая жена и сын приобрели на его деньги квартиру. Это произошло накануне развода.

Владимир требовал свою долю. В конце концов дело дошло до суда. Он принял решение в пользу экс-жены стрелка. Тогда мужчина начал преследовать бывшую возлюбленную с пистолетом.

Российские телеграм-каналы заявили, что Владимир, осознав, что натворил, приехал в дом сына и там застрелился.

Правоохранители уже открыли уголовное производство по факту стрельбы.