Деталі стрілянини

РосЗМІ повідомили, що спершу чоловік відкрив вогонь у приміщенні одного з медичних центрів, інформує 24 канал. Згодом стрілок вийшов на вулицю та відкрив вогонь по перехожих.

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Відомо про 3 загиблих та щонайменше одного постраждалого. Його наразі рятують у реанімації.

Зрештою, стрілок наклав на себе руки. ЗМІ повідомляють, що відкрив вогонь чоловік на ім'я Володимир – 1956 року народження.

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Стрілок програв суд

Повідомляють, що стрілок програв суд колишній дружині. У справі мовилося про житло. Позивач стверджував, що колишня дружина та син придбали на його гроші квартиру. Це сталося напередодні розлучення.

Володимир вимагав свою частку. Зрештою, справа дійшла до суду. Він ухвалив рішення на користь ексдружини стрілка. Тоді чоловік почав переслідувати колишню кохану з пістолетом.

Російські телеграм-канали заявили, що Володимир, усвідомивши, що накоїв, приїхав до оселі сина й там застрелився.

Зверніть увагу! Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за фактом стрілянини.