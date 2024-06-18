Стрельба в Шевченковском районе Киева: стало известно, кто был жертвой

В Шевченковском районе Киева днем 18 июня была стрельба. Как выяснилось, жертвой был казахский оппозиционер Айдос Садыков.

Об этом сообщили источники 24 канала. На месте стрельбы в Киеве продолжают работать правоохранители.

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Жертвой стал казахский оппозиционер Айдос Садыков

Собеседники сообщили, неизвестный в Шевченковском районе столицы выстрелил в казахского оппозиционера и руководителя оппозиционного интернет-медиа "БАСЕ" – Айдоса Садыкова. Мужчина известен своей критикой властей Казахстана.

О покушении впоследствии также на своей фейсбук-странице сообщила и жена Айдоса Садыкова – Наталья. Она отметила, что на ее мужа совершили покушение возле его собственного дома.

Стоит отметить, что Садыков критиковал власти Казахстана на своем ютуб-канале, а также поддержал протесты в Казахстане, которые происходили в 2022 году. Также Садыков называл президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева российской марионеткой.

В октябре 2023 года Садыкова объявили в розыск в Казахстане за так называемое разжигание вражды. До этого в 2010 году мужчину приговорили к двум годам лишения свободы по обвинению в "хулиганстве". Оппозиционер был освобожден в 2012 году.

Напомним, что первыми о происшествии сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины, где рассказали, что в столичную полицию на линию 102 поступило сообщение, что на улице Виктора Ярмолы в Киеве были слышны выстрелы. После этого на этот адрес выехали правоохранители.

Как отметили в полиции, злоумышленник подошел к машине, в которой сидел Садыков, и выстрелил. Женщина, которая была с Садыковым в автомобиле, не пострадала. Сам оппозиционер, по данным СМИ, сейчас находится в тяжелом состоянии.

Источники 24 Канала также отметили, что на месте происшествия работают все службы. Также решается вопрос предоставления правовой квалификации, а самого мужчину, стрелявшего, ищут.