Стрельба в ромском таборе на Закарпатье: есть раненые среди гражданских и пограничников

В ромском таборе в Великом Березном на Закарпатье произошел вооруженный конфликт с пограничниками. Во время проверки местных жителей начали бросать камни в правоохранителей, в ответ применили резиновые пули.

Об этом рассказывает Общественное Ужгород со ссылкой на заявление пресс-секретаря Полиции Закарпатья Анны Дан, передает 24 Канал. В ромском лагере в Великом Березном на Закарпатье произошел вооруженный конфликт с пограничниками.

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На Закарпатье в ромском таборе произошла стрельба

По предварительным данным, инцидент возник во время проверки – военные подозревали, что ромов могли использовать для переправки людей через границу или что те сами пытались незаконно ее пересечь.

Во время столкновения в сторону пограничных авто полетели камни, повреждены два служебных автомобиля. Началась стрельба с использованием резиновых пуль. В результате конфликта ранена женщина (в живот и руку) и пострадал ребенок. В больницу также доставили двух пограничников.

Очевидцы сообщают, что в ходе столкновения избили начальника заставы, начальника разведки и его заместителя. После инцидента ромская община пыталась заблокировать пограничное подразделение, но его удалось деблокировать.

Происшествие произошло около 17:00.

В пресс-службе полиции в комментарии для "Закарпатье 24" сообщили, что во время проверочных мероприятий в лагере ромов одна из местных жительниц начала бросать камни в сторону работников ГПСУ. В результате один из пограничников получил ранения. Женщину задержали.

Двум пограничникам диагностировали телесные повреждения средней тяжести – оба находятся в больнице.

Нападавшие задержаны, им инкриминируют: насилие в отношении правоохранителя и умышленное повреждение имущества.

После инцидента группа лиц пыталась блокировать пограничное подразделение, но это удалось остановить после разъяснительной работы.