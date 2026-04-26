Роковое совпадение: стрельба на мероприятии с Трампом произошла там, где и покушение на президента Рейгана

В Вашингтоне во время ужина корреспондентов Белого дома раздались выстрелы – Дональда Трампа срочно эвакуировали со сцены. Инцидент произошел в отеле, где в 1981 году уже пытались убить президента Рональда Рейгана.

Об этом говорится в сообщении The New York Times. Сейчас Трамп находится в безопасности.

Что известно о покушении на Трампа в том же отеле, что и Рейгана?

Вечером 25 апреля в Вашингтоне во время ужина для корреспондентов Белого дома, который проходил в отеле Хилтон в Вашингоне раздались выстрелы. Именно этот отель имеет трагическую историю – в 1981 году возле него Джон Гинкли-младший пытался убить президента Рональда Рейгана.

Справочно. Покушение на президента США Рональда Рейгана произошло 30 марта 1981 года в Вашингтоне, всего через 69 дней после его инаугурации. Джон Гинкли-младший выстрелил шесть раз возле отеля "Хилтон", ранив Рейгана и трех сопровождающих. Президент выжил, а стрелок был признан невменяемым.

После звуков выстрелов президента США Дональда Трампа и членов его команды немедленно вывели со сцены. По предварительным данным, он не пострадал и находится в безопасности.

Что известно о стрельбе в Вашингтоне?

По информации СМИ, вооруженный мужчина ворвался в бальный зал, что вызвало панику – люди прятались под столами и ложились на пол. Нападающего остановили на периметре безопасности и задержали, что уже подтвердили в ФБР.

Стрелком оказался 31-летний Коул Томас из города Торренс, штат Калифорния. Предыдущие сообщения о его ранении или ликвидации не подтвердились – сейчас он находится под стражей. На месте работали подразделения быстрого реагирования, обстоятельства инцидента уточняются.

Это уже не первое покушение на Трампа

Трамп постоянно оказывается в центре внимания из-за попыток его ликвидации. За время его президентства это пытались сделать не один раз.

Самый резонансный инцидент произошел в июле 2024 года. Во время митинга в Пенсильвании 20-летний Томас Крукс ранил политика, попав пулей в ухо. В результате этого покушения также пострадали двое зрителей, а один человек погиб.

Кроме этого, в октябре 2024 года в Калифорнии вблизи митинга Дональда Трампа правоохранители задержали вооруженного мужчину – 49-летнего жителя Лас-Вегаса Вэма Миллера, у которого обнаружили дробовик, пистолет и боеприпасы.