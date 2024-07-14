Среди травмированных есть те, кто находится в тяжелом состоянии в больницах. Покушение на Дональда Трампа уже расследуют американские правоохранители.

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Что известно о травмированных и жертве покушения на Трампа

В американской полиции рассказали, что в результате стрельбы, которая произошла на митинге экс-президента США Дональда Трампа, один участник погиб и еще двое получили тяжелые ранения. Нападающий также погиб в результате его ликвидации агентами секретной службы.

Все трое были взрослыми мужчинами, сказал подполковник Джордж Бивенс из полиции штата Пенсильвания. Он добавил, что выстрелы были "распыленными", а стрелок не целился только в одно место в толпе.

Полицейские также добавили, что стрельба на митинге бывшего президента Дональда Трампа в Батлере, штат Пенсильвания, расследуется как возможное покушение на убийство.

Среди травмированных был и родственник конгрессмена США

Конгрессмен Ронни Джексон, республиканец от Техаса, рассказал, что его племянник был на митинге Трампа и получил пулю в шею.

Американский политик отметил, что он организовал специальный доступ для своей семьи на митинг в Пенсильвании. По словам Джексона, его родные сидели в секции "друзья и семья" справа от Трампа, когда услышали стрельбу.

Джексон говорит, что его племянник получил ранение в шею, в результате чего оттуда пошла кровь. По словам конгрессмена, его семья поняла, что началась стрельба, когда увидела, что в нескольких рядах позади них был застрелен человек.

Журналист BBC Джо Инвуд также заметил деталь на видео, что, вероятно, показывает первого человека, которого застрелили пулей, вроде бы, какой целились в бывшего президента США Дональда Трампа.

На кадрах можно увидеть падающего мужчину в белой рубашке и бейсболке с надписью, с надписью . Он сгибается и будто падает на людей перед собой.



Первая возможная жертва на видео во время стрельбы у Дональда Трампа / Фото BBC

Это происходит примерно за секунду до следующего выстрела и более чем за две секунды до того, как другие люди отреагируют на стрельбу.