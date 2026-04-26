В сети писали, что пресс-секретарь Белого дома "предсказала" стрельбу: действительно ли это так

Перед ужином в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в речи употребила фразу "shots fired". Ее в сети перевели дословно как "выстрелы", но это оказалась идиома.

Слова американского спикера прозвучали в эфире Fox News.

Что на самом деле сказала Левитт?

Перед началом ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома 25 апреля пресс-секретарь Кэролайн Левитт комментировала предстоящую речь Дональда Трампа. Она сказала, что это будет "весело и интересно".

Далее от нее прозвучало "will be some shots fired tonight", что в сети перевели дословно – "сегодня вечером будет несколько выстрелов". В сети назвали это "предсказанием", ведь впоследствии в отеле Хилтон, где происходило событие, действительно прозвучали выстрелы.

Слова Кэролайн Левитт перед стрельбой: смотрите видео

СМИ впоследствии объяснили, что Левитт использовала идиому, которая в политическом и разговорном контексте означает "острые заявления, резкие или провокационные политические выпады".

Стрельба в США: последние новости

В Вашингтоне 25 апреля во время мероприятия с Дональдом Трампом прозвучали выстрелы. Президента США, его жену и членов администрации эвакуировали. Предварительно, вооруженный мужчина пытался прорваться через охрану, ранив агента Секретной службы.

31-летнего Коула Томаса Аллена задержали. Правоохранителям он якобы сообщил, что хотел попасть в "чиновников администрации Трампа", но ничего не сказал о самом американском лидере.