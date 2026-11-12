Недалеко от Белого дома произошла стрельба, есть раненые

Недалеко от Белого дома произошла стрельба, / AP (иллюстративное фото)
В Вашингтоне 12 ноября произошла стрельба за несколько кварталов от Белого дома, в результате которой огнестрельные ранения получили четыре человека. На место происшествия немедленно прибыли бригады экстренных служб и полиция.
Как сообщает Sky News, чрезвычайное происшествие произошло в пределах пешей доступности от территории президентской резиденции.
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Что известно о стрельбе
Полицейские подразделения оперативно оцепили прилегающие кварталы и приступили к неотложным следственным действиям по установлению обстоятельств происшествия.
Нападавший до сих пор не задержан. Он забаррикадировался в многоквартирном доме недалеко от места происшествия.
Правоохранители выясняют мотивы злоумышленников и устанавливают степень тяжести травм, полученных госпитализированными пострадавшими. Район происшествия взяли под усиленный контроль силовиков для обеспечения безопасности прохожих и правительственных объектов.
Местные власти призвали жителей и гостей города обходить прилегающие улицы на время проведения специальных мероприятий.
Место, где произошла стрельба, расположено в довольно оживленном районе Вашингтона.
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Кстати, несколько дней назад, 7 ноября, стрельба произошла в центре польского Кракова. Тогда погибли 6 человек, еще 16 получили ранения. Сам 24-летний нападавший скончался в больнице от огнестрельных ранений.
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