Недалеко от Белого дома произошла стрельба, есть раненые

Как сообщает Sky News, чрезвычайное происшествие произошло в пределах пешей доступности от территории президентской резиденции.

Adv

популярные видео

Что известно о стрельбе

Полицейские подразделения оперативно оцепили прилегающие кварталы и приступили к неотложным следственным действиям по установлению обстоятельств происшествия.

Нападавший до сих пор не задержан. Он забаррикадировался в многоквартирном доме недалеко от места происшествия.

Правоохранители выясняют мотивы злоумышленников и устанавливают степень тяжести травм, полученных госпитализированными пострадавшими. Район происшествия взяли под усиленный контроль силовиков для обеспечения безопасности прохожих и правительственных объектов.

Местные власти призвали жителей и гостей города обходить прилегающие улицы на время проведения специальных мероприятий.

Место, где произошла стрельба, расположено в довольно оживленном районе Вашингтона.

Ситуация в Вашингтоне: смотрите видео

Кстати, несколько дней назад, 7 ноября, стрельба произошла в центре польского Кракова. Тогда погибли 6 человек, еще 16 получили ранения. Сам 24-летний нападавший скончался в больнице от огнестрельных ранений.