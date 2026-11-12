Неподалік Білого дому сталася стрілянина, є поранені

Неподалік Білого дому сталася стрілянина / AP (ілюстративне фото)

У Вашингтоні 12 листопада сталася стрілянина за кілька кварталів від Білого дому, унаслідок якої вогнепальні поранення дістали четверо людей. На місце події негайно прибули бригади екстрених служб і поліція.

Як повідомляє Sky News, надзвичайна подія сталася в зоні пішої доступності до території президентської резиденції. Adv популярні відео Що відомо про стрілянину Поліцейські підрозділи оперативно оточили прилеглі квартали та розпочали невідкладні слідчі дії для встановлення обставин події. Нападника досі не затримали. Він забарикадований у багатоквартирному будинку поблизу місця події. Правоохоронці з'ясовують мотиви зловмисників і встановлюють ступінь тяжкості травм, отриманих госпіталізованими постраждалими. Район події взяли під посилений контроль силовиків задля гарантування безпеки перехожих та урядових об'єктів. Місцева влада закликала жителів і гостей міста оминати прилеглі вулиці на час проведення спеціальних заходів. Місце, де сталася стрілянина, розташоване у доволі жвавому районі Вашингтона. Ситуація у Вашингтоні: дивіться відео До слова, кілька днів тому, 7 листопада, стрілянина сталася в центрі польського Кракова. Тоді загинули 6 людей, ще 16 дістали поранення. Сам 24-річний нападник помер у лікарні від вогнепальних ран.

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