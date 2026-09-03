При этом нападавший скрылся с места происшествия. Полиция уже ведет его розыск.

Что известно о стрельбе на территории медицинского учреждения?

Сообщение об инциденте поступило в правоохранительные органы утром 3 сентября. В Святошинском районе возле больницы произошла стрельба.

На данный момент известно об одном пострадавшем, ему оказывают помощь врачи,

– отметили в полиции.

Местные СМИ и очевидцы сообщают, что территория оцеплена. Правоохранители проводят специальную операцию по задержанию вооруженного преступника.

К тому же к поискам и задержанию подозреваемого привлечены дополнительные силы полиции, в частности бойцов спецподразделения КОРД.

Стрельба возле больницы в Киеве: смотрите фото полиции

Напомним, ранее полиция также сообщала о другом инциденте. В Голосеевском районе столицы военный угрожал мужчине оружием из-за иностранной музыки, которую тот слушал.

В общем же, общество потрясла перестрелка между представителями ГУР и СБУ, которая произошла 2 сентября на Березняках. По информации "Украинской правды", ранения получили 3 бойца ГУР.

Не исключено, что инцидент связан с заместителем командира РДК Степаном Каплуновым. Он сам заявил, что его якобы похитили сотрудники СБУ и держали в наручниках 9 суток. При этом Служба сообщает, что Каплунов, мол, имел задачу от ФСБ России по подготовке покушения.