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      Стрельба в 5-летнего мальчика на Киевщине: у ребенка полностью раздроблен череп

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      Бабушка раненого 5-летнего мальчика рассказала о его состоянии
      Бабушка раненого 5-летнего мальчика рассказала о его состоянии / Коллаж 24 канал

      Раненный из пистолета в Переяславе-Хмельницком 5-летний мальчик находится в очень сложном состоянии. Его черепная коробка полностью раздроблена.

      5-летний мальчик попал накануне в реанимацию попал с огнестрельным ранением головы, ему сделали операцию. Подозревают, что в ребенка стреляли 2 полицейских, которые на тот момент были пьяными. Их уже задержали. Сами же правоохранители убеждали, что мальчик поскользнулся и упал.

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      "Врачи не отходят от него ни на секунду. Они ничего не могут сказать даже на полчаса вперед. Очень тяжелое состояние у ребенка. Мы уже не выдерживаем", – рассказала "Громадському" бабушка мальчика Александра Тлявова.

      Пока неизвестно, сколько денег в дальнейшем понадобится на лечение ребенка. Сейчас деньги жертвуют неравнодушные.

      Черепная коробка полностью раздроблена. Пуля отрекошетила, избила всю черепную коробку и застряла в мозге. Ее не могут достать и она, наверное, там так и останется. Сделали трепанацию, убрали все эти кости и полностью все повычищали. Я так понимаю, что голова сейчас открыта, чтобы отека сильного не было,
      – рассказала бабушка раненого мальчика.

      Относительно вероятной причастности полиции к ранению ребенка, то бабушка мальчика сказала, что идет следствие.

      "Начальник нашего райотдела приезжал в реанимацию к нам и говорил, что они признают вину, но они такие пьяные, что не знают, кто это сделал. Они были без сознания пьяные. Просто развлекались", – рассказала Тлявова.

      Она убеждена, что виновники инцидента обязательно попадут в тюрьму.

      "Мы не допустим, чтобы они вышли под залог, или чтобы вообще их оправдали. Такого оправдания нет. Я еще понимаю, если авария. Но просто напиться и такое сделать...", – отметила бабушка мальчика.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Расследования Новости Киева Полиция Криминальные новости Дети и несовершеннолетние
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