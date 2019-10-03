18:02
3 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВ ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА 112 КАНАЛ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Грету Тунберг пригласили в Россию. Ссылка Навального
      Вєсті Кремля
      22:12, 2 октября
      Вести.UA: Шуфричу наконец закрыли рот. Томос от Тома Круза
      Вєсті.UA
      20:03, 2 октября
      Как частные фирмы получают прибыль от государственной земли: шокирующее расследование
      ЦРУ
      09:00, 2 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВ ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА 112 КАНАЛ

      Стрельба в центре Херсона: 2 человека в тяжелом состоянии, нападавших ищут – фото

      84 Читати новину українською
      В Херсоне произошла стрельба
      В Херсоне произошла стрельба / Фото пресс-служба Нацполиции

      Стрельба произошла на улице Тираспольской. Неизвестные открыли огонь по джипу с американскими номерами. Нападавшие находились в автомобиле черного цвета и сразу скрылись с места инцидента.

      В результате стрельбы ранения получили два человека. Они в тяжелом состоянии находятся в больнице. В Херсоне ввели план перехвата "Сирена". Об этом информирует Нацполиция.

      Читайте также: Стрельба у полицейских в Киевской области: появилось видео ликвидации иностранца и детали

      Местное издание "Херсон online" со ссылкой на депутата горсовета Виталия Богданова сообщает, что автомобиль злоумышленников уже установили – на водителя ранее составляли протокол за нарушение правил дорожного движения. Он также сообщил, что стреляли в Олега Фому и Бурого. Пострадавшие 1969 и 1977 годов рождения.

      стрілянина у Херсоні

      Место инцидента / фото пресс-служба Нацполиции в Херсонской области

      По факту покушения на убийство полиция уже открыла уголовное производство.

      Место, где произошла стрельба в Херсоне/ Фото пресс-служба Нацполиции

      Отметим, что рядом с местом инцидента находится здание городской прокуратуры.

      blog_ava
      Как выглядит модель, с которой в Раде переписывался Кива: фото и первый комментарий
      сегодня
      1072
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Полиция Постраждалі Оружие Новости Херсона Стрельба
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Экономическое чудо Гончарука: заложили ли обещанное развитие в Программу действий правительства?
      сегодня , 18:01 Экономическое чудо Гончарука: заложили ли обещанное развитие в Программу действий правительства?
      Антон Голобородько
      О скандальных увольнениях, ремонте дорог и работе в Раде: эксклюзивное интервью с Криклием
      сегодня , 18:00 О скандальных увольнениях, ремонте дорог и работе в Раде: эксклюзивное интервью с Криклием
      Альона Чернецька 2
      Кто такой Алексей Данилов – новый секретарь СНБО
      сегодня , 16:17 Кто такой Алексей Данилов – новый секретарь СНБО
      Катерина Козачинська 688
      Пытки электротоком и 14 лет строгого режима: вопиющая история офицера-политзаключенного из Крыма
      сегодня , 15:00 Пытки электротоком и 14 лет строгого режима: вопиющая история офицера-политзаключенного из Крыма
      Катерина Петренко 144
      Пополнение в ВМС Украины: что известно о буксире "Александр Охрименко"
      сегодня , 12:01 Пополнение в ВМС Украины: что известно о буксире "Александр Охрименко"
      Злой Одессит 1646
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук