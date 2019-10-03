Стрельба в центре Херсона: 2 человека в тяжелом состоянии, нападавших ищут – фото
Стрельба произошла на улице Тираспольской. Неизвестные открыли огонь по джипу с американскими номерами. Нападавшие находились в автомобиле черного цвета и сразу скрылись с места инцидента.
В результате стрельбы ранения получили два человека. Они в тяжелом состоянии находятся в больнице. В Херсоне ввели план перехвата "Сирена". Об этом информирует Нацполиция.
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Местное издание "Херсон online" со ссылкой на депутата горсовета Виталия Богданова сообщает, что автомобиль злоумышленников уже установили – на водителя ранее составляли протокол за нарушение правил дорожного движения. Он также сообщил, что стреляли в Олега Фому и Бурого. Пострадавшие 1969 и 1977 годов рождения.
Место инцидента / фото пресс-служба Нацполиции в Херсонской области
По факту покушения на убийство полиция уже открыла уголовное производство.
Место, где произошла стрельба в Херсоне/ Фото пресс-служба Нацполиции
Отметим, что рядом с местом инцидента находится здание городской прокуратуры.
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