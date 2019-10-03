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      Стрілянина в центрі Херсона: 2 людей у тяжкому стані, нападників шукають – фото

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      У Херсоні сталася стрілянина
      У Херсоні сталася стрілянина / фото пресслужба Нацполіції

      Стрілянина трапилась на вулиці Тираспольській. Невідомі відкрили вогонь по джипу з американськими номерами. Нападники перебували в автівці чорного кольору і відразу зникли з місця інциденту.

      В результаті стрілянини поранення отримали двоє осіб. Вони у тяжкому стані перебувають у лікарні. У Херсоні ввели план перехоплення "Сирена". Про це інформує Нацполіція.

      Читайте також: Стрілянина у поліцейських на Київщині: з’явилося відео ліквідації іноземця та деталі

      Місцеве видання "Херсон online" з посиланням на депутата міськради Віталія Богданова повідомляє, що автівку зловмисників вже встановили – на водія раніше складали протокол за порушення правил дорожнього руху. Він також повідомив, що стріляли в Олега Фому та Бурого. Постраждалі 1969 і 1977 років народження.

      стрілянина у Херсоні
      Місце інциденту/ фото пресслужба Нацполіції у Херсонській області

      За фактом замаху на вбивство поліція вже відкрила кримінальне провадження.

      Місце, де сталася стрілянина у Херсоні/ фото пресслужба Нацполіції

      Зазначимо, що поруч із місцем інциденту розташована будівля міської прокуратури.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Стрілянина Новини Херсона Зброя Постраждалі Поліція
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