Стрельба в центре Москвы: появилось видео, как напавший обстрелял полицейских (18+)

В сети появилось видео, как 23 августа в центре Москвы неизвестный мужчина из автоматического оружия обстрелял полицейских. Во время стрельбы напавший ранил одного копа, а его самого убили ответным огнем.

Соответствующее видео опубликовал канал Mash в Telegram.

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Ранее 24 канал сообщал, что в четверг, 23 августа, неизвестный мужчина устроил стрельбу из автоматического оружия в центре Москвы возле посольства Камбоджи.

Напавшим оказался 31-летний Ренат Кунашев, который во время стрельбы находился в возбужденном и неадекватном состоянии.

Отмечается, что мужчина обстрелял полицейских из пистолета Стечкина, который выдавался только офицерам определенных подразделений, или бойцам спецслужб.

Во время перестрелки, правоохранители стреляя в ответ, ранили напавшего в голову и грудь. Позже он умер в реанимации.



Ренат Кунашев устроил стрельбу в Москве

Внимание! Видео содержит жуткие кадры (18+)

Внимание! Видео стрельбы в Москве содержит жуткие кадры (18+)