Стрельба в центре Москвы: появилось видео, как напавший обстрелял полицейских (18+)
В сети появилось видео, как 23 августа в центре Москвы неизвестный мужчина из автоматического оружия обстрелял полицейских. Во время стрельбы напавший ранил одного копа, а его самого убили ответным огнем.
Соответствующее видео опубликовал канал Mash в Telegram.
Читайте также: Неизвестный зарезал несколько человек в ресторане в Бельгии
Ранее 24 канал сообщал, что в четверг, 23 августа, неизвестный мужчина устроил стрельбу из автоматического оружия в центре Москвы возле посольства Камбоджи.
Напавшим оказался 31-летний Ренат Кунашев, который во время стрельбы находился в возбужденном и неадекватном состоянии.
Отмечается, что мужчина обстрелял полицейских из пистолета Стечкина, который выдавался только офицерам определенных подразделений, или бойцам спецслужб.
Во время перестрелки, правоохранители стреляя в ответ, ранили напавшего в голову и грудь. Позже он умер в реанимации.
Ренат Кунашев устроил стрельбу в Москве
Внимание! Видео содержит жуткие кадры (18+)
Внимание! Видео стрельбы в Москве содержит жуткие кадры (18+)