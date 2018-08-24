Стрілянина в центрі Москві: з'явилося відео, як нападник обстріляв поліцейських (18+)

У мережі з'явилсоя відео, як 23 серпня у центрі Москви невідомий чоловік з автоматичної зброї обстріляв поліцейських. Вналідок стрілянини, нападник поранив одного копа, а його самого вбили вогнем у відповідь.

Відповідне відео опублікував канал Mash в Telegram.

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Раніше 24 Канал повідомляв, що у четвер, 23 серпня, невідомий чоловік влаштував стрілянину з автоматичної зброї у центрі Москви біля посольства Камбоджі.

Нападником виявився 31-річний Ренат Кунашев, який під час стрілянини перебував у збудженому та неадекватному стані.

Зазначається, що чоловік обстріляв поліцейських з пістолета Стєчкіна, який видавався лише офіцерам певних підрозділів, або бійцям спецслужб.

Під час перестрілки, правоохоронці стріляючи у відповідь, поранили нападника в голову і груди. Пізніше він помер в реанімації.



Ренат Кунашев влаштував стрілянину в Москві

Увага! Відео містить моторошні кадри (18+)

Увага! Відео стрілянини в Москві містить моторошні кадри (18+)