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      Стрельба в Хьюстоне: ранены пять полицейских, двое подозреваемых убиты

      41 Читати новину українською
      Очередная стрельба в США
      Очередная стрельба в США / updatesviralnews

      В Хьюстоне, штат Техас, США в результате перестрелки с подозреваемым пятеро сотрудников полиции получили ранения. Стрелка и еще одного подозреваемого убито.

      Об этом сообщила полиция города Хьюстон в своем Twitter.

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      Отмечается, что офицеры получили огнестрельные ранения после столкновения с подозреваемым. Сейчас все они находятся в больнице. Одного из пострадавших в экстренном порядке транспортировали в больницу с помощью вертолета.

      Впоследствии представители полиции города сообщили, что двое полицейских находятся в критическом состоянии. Еще 2 офицеров получили легкие ранения и сейчас находятся в стабильно удовлетворительном состоянии. Один полицейский получил ранения в колено.

      Стрельба началась в одном из частных домов на северо-востоке Хьюстона, когда сотрудники полиции прибыли для выполнения ордера. В результате стрельбы двое подозреваемых были убиты. Сейчас сотрудники полиции пытаются установить сколько именно людей стреляли в сторону сотрудников полиции. По предварительной информации внутри дома находилось несколько человек. На месте инцидента проводятся следственные действия.

      Стрілянина, США, Х'юстон
      Стрельба произошла в одном из частных домов, куда полицейские прибыли для выполнения ордера

      Губернатор штата Техас заявил, что нападение на полицейских должен стать очередным напоминанием о том, на какие жертвы идут смелые мужчины и женщины, заботясь о безопасности граждан США. На место инцидента прибыл отряд спецназа и правоохранители. Они заблокировали прилегающие улицы, так как подозревают, что у стрелка могли быть сообщники.

      Смотрите видео: стрельба в Хьюстоне

      Напомним, что 25 января меньшей мере четыре человека погибли, еще пятеро получили серьезные ранения в результате стрельбы в штате Джорджия, США.

      Теги: Жертвы Новости США
      Источник: 24 Канал
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