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      Стрілянина у Х'юстоні: поранено п'ять поліцейських, двох підозрюваних вбито

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      Чергова стрілянина у США
      Чергова стрілянина у США / updatesviralnews

      У Х'юстоні, штат Техас, США внаслідок перестрілки з підозрюваним п'ятеро співробітників поліції отримали поранення. Стрільця та ще одного підозрюваного вбито.

      Про це повідомила поліція міста Х'юстон у своєму Twitter.

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      Зазначається, що офіцери отримали вогнепальні поранення після сутички з підозрюваним. Наразі всі вони перебувають в лікарні. Одного з потерпілих в екстреному порядку транспортували до лікарні за допомогою вертольоту. 

      Згодом представники поліції міста повідомили, що двоє поліцейських перебувають у критичному стані. Ще 2 офіцерів отримали легші поранення і наразі перебувають у стабільно задовільному стані. Один поліцейський отримав поранення у коліно.

      Стрілянина почалася в одному з приватних будинків на північному сході Х'юстона, коли співробітники поліції прибули для виконання ордера. Внаслідок стрілянини двох підозрюваних було вбито. Наразі працівники поліції намагаються встановити скільки саме людей стріляли у бік працівників поліції. За попередньою інформацією всередині будинку перебувало кілька людей. На місці інциденту проводяться слідчі дії.

      Стрілянина, США, Х'юстон
      Стрілянина сталася у одному з приватних будинків, куди поліцейські прибули для виконання ордеру

      Губернатор штату Техас заявив, що напад на поліцейських повинен стати черговим нагадуванням про те, на які жертви йдуть сміливі чоловіки та жінки, дбаючи про безпеку громадян США. На місце інциденту прибув загін спецназу та правоохоронці. Вони заблокували прилеглі вулиці, оскільки підозрюють, що у стрільця могли бути спільники.

      Дивіться відео: стрілянина у Х'юстоні

      Нагадаємо, що 25 січня щонайменше чотири людини загинули, ще п'ятеро отримали серйозні поранення внаслідок стрілянини у штаті Джорджія, США.

      Теги: Новини США Жертви
      Джерело: 24 Канал
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