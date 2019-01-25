Внаслідок стрілянини у штаті Джорджія загинули чотири людини

Щонайменше чотири людини загинули, ще п'ятеро отримали серйозні поранення в четвер внаслідок стрілянини у штаті Джорджія, США.

Про це повідомив телеканал NBC.

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Зазначається, що стрілянина сталася в місті Рокмарт на півночі штату. Наразі поліція вивчає два місця злочину. Причини інциденту не уточнюються.

Бюро розслідувань штату Джорджія (GBI) повідомило у Twitter, що агенти з трьох регіональних офісів GBI направлені на допомогу місцевим слідчим у місті Рокмарт.

Three GBI regional offices are responding to Rockmart, GA to assist in an investigation involving multiple fatalities. Anyone with information is urged to contact police. pic.twitter.com/jT6VZZCuua — GA Bureau of Invest (@GBI_GA) 25 січня 2019 р.

Бюро також підтвердило, що п'ятеро поранених осіб отримали важкі травми та були госпіталізовані для надання екстреної допомоги.

Глава поліції міста Рокмарт Кейт Сорреллс заявив, що один з важко поранених потерпілих, який вижив внаслідок стрілянини, був розстріляний в обличчя. Його доправили до лікарні міста Атланта для екстреного лікування.

Сорреллс також заявив, що внаслідок стрілянини загинуло двоє чоловіків та дві жінки. Вони були вбиті на двох місцях злочину поруч одне з одним. Двоє з них у будинку, а інші у квартирі за 300 метрів поблизу. Влада штату розшукує чорне авто марки Ford Ranger, яке було помічено припаркованим біля першого місця злочину.

Нагадаємо, що у середу, 23 січня, п'ятеро людей було вбито після того, як невідомий захопив заручників і влаштував стрілянину у відділенні банку Suntrust у місті Себрінг штат Флорида, США.