Внаслідок стрілянини у штаті Джорджія загинули чотири людини
Щонайменше чотири людини загинули, ще п'ятеро отримали серйозні поранення в четвер внаслідок стрілянини у штаті Джорджія, США.
Про це повідомив телеканал NBC.
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Зазначається, що стрілянина сталася в місті Рокмарт на півночі штату. Наразі поліція вивчає два місця злочину. Причини інциденту не уточнюються.
Бюро розслідувань штату Джорджія (GBI) повідомило у Twitter, що агенти з трьох регіональних офісів GBI направлені на допомогу місцевим слідчим у місті Рокмарт.
Бюро також підтвердило, що п'ятеро поранених осіб отримали важкі травми та були госпіталізовані для надання екстреної допомоги.
Глава поліції міста Рокмарт Кейт Сорреллс заявив, що один з важко поранених потерпілих, який вижив внаслідок стрілянини, був розстріляний в обличчя. Його доправили до лікарні міста Атланта для екстреного лікування.
Сорреллс також заявив, що внаслідок стрілянини загинуло двоє чоловіків та дві жінки. Вони були вбиті на двох місцях злочину поруч одне з одним. Двоє з них у будинку, а інші у квартирі за 300 метрів поблизу. Влада штату розшукує чорне авто марки Ford Ranger, яке було помічено припаркованим біля першого місця злочину.
Нагадаємо, що у середу, 23 січня, п'ятеро людей було вбито після того, як невідомий захопив заручників і влаштував стрілянину у відділенні банку Suntrust у місті Себрінг штат Флорида, США.