07:28
25 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Гідна компанія для Януковича. Податок на фітнес у Росії
      Вєсті Кремля
      21:54, 24 січня
      Вєсті.UA: Чим ризикує Зеленський. Судний день Януковича
      Вєсті.UA
      19:51, 24 січня
      Мільйони на вітер: хто у Дніпрі відмиває гроші, цинічно прикриваючись АТОвцями
      ЦРУ
      09:00, 23 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Дитяче виховання – на вулиці і вдома
      Згадати все
      22:41, 22 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      Внаслідок стрілянини у штаті Джорджія загинули чотири людини

      64 Читать новость на русском
      Чергова стрілянина в США
      Чергова стрілянина в США / Фото з відкритих джерел

      Щонайменше чотири людини загинули, ще п'ятеро отримали серйозні поранення в четвер внаслідок стрілянини у штаті Джорджія, США.

      Про це повідомив телеканал NBC.

      Читайте також: На Харківщині зіткнулися два військових автомобілі: є загиблий

      Зазначається, що стрілянина сталася в місті Рокмарт на півночі штату. Наразі поліція вивчає два місця злочину. Причини інциденту не уточнюються.

      Бюро розслідувань штату Джорджія (GBI) повідомило у Twitter, що агенти з трьох регіональних офісів GBI направлені на допомогу місцевим слідчим у місті Рокмарт.

      Бюро також підтвердило, що п'ятеро поранених осіб отримали важкі травми та були госпіталізовані для надання екстреної допомоги.

      Глава поліції міста Рокмарт Кейт Сорреллс заявив, що один з важко поранених потерпілих, який вижив внаслідок стрілянини, був розстріляний в обличчя. Його доправили до лікарні міста Атланта для екстреного лікування.

      Сорреллс також заявив, що внаслідок стрілянини загинуло двоє чоловіків та дві жінки. Вони були вбиті на двох місцях злочину поруч одне з одним. Двоє з них у будинку, а інші у квартирі за 300 метрів поблизу. Влада штату розшукує чорне авто марки Ford Ranger, яке було помічено припаркованим біля першого місця злочину.

      Нагадаємо, що у середу, 23 січня, п'ятеро людей було вбито після того, як невідомий захопив заручників і влаштував стрілянину у відділенні банку Suntrust у місті Себрінг штат Флорида, США.

       

      Теги: Новини США Жертви
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Сумнівні рішення і брехня в деклараціях: хто першим вилетів із конкурсу до Антикорупційного суду
      24 січня , 23:00 Сумнівні рішення і брехня в деклараціях: хто першим вилетів із конкурсу до Антикорупційного суду
      Ірина Шиба 467
      Головні новини 24 січня: вирок Януковичу, зникнення футболіста Сали і протести у Венесуелі
      24 січня , 22:12 Головні новини 24 січня: вирок Януковичу, зникнення футболіста Сали і протести у Венесуелі
      1844
      Теракт у Маріуполі: хто обстріляв мирних жителів?
      24 січня , 22:12 Теракт у Маріуполі: хто обстріляв мирних жителів?
      Артем Овдієнко 1796
      ПАРЄ: Росія затіяла хитру і вигідну гру
      24 січня , 21:53 ПАРЄ: Росія затіяла хитру і вигідну гру
      Наталя Ромашова 2057
      Найочікуваніші смартфони 2019 року – анонс Техно 24
      24 січня , 21:04 Найочікуваніші смартфони 2019 року – анонс Техно 24
      Анастасія Можаровська 2014
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Ліхтарик, що може випромінювати світло до 1000 люменів
       24 лютого 2015 , 18:09
      Ебігейл і Бріттані: неймовірна історія сіамських близнюків із США
       9 липня 2017 , 04:01
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук