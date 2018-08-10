Стрельба в Канаде: виновник инцидента находится в больнице с серьезными ранениями

Стрельбу в спальном районе канадского города Фредериктон, в результате которого погибли четыре человека, совершил 45-летний местный житель.

Об этом сообщила шеф-полиции города Лиэнн Фитч в ходе пресс-конференции, которая транслировалась всеми национальными телеканалами Канады.

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Шеф полиции подчеркнула, что сейчас лицо виновника стрельбы не раскрывается – это делается в интересах следствия. Отмечается, что в ходе стрельбы он получил серьезные ранения и сейчас находится в больнице.

Полиция города в своем Twitter раскрыла лица двух погибших в ходе инцидента правоохранителей, выразив глубокие соболезнования семьям погибших.

Шеф полиции также рассказала о погибших правоохранителях сообщив, однако, что детали полиция пока предоставить не может.

Всего в результате стрельбы погибли четыре человека, среди которых два офицера полиции. 45-летний Роберт Костелло, отец четырех детей –прослужил в полиции 20 лет, и 43-летняя Сара Мэй Бернс, мать троих детей, – прослужила в управлении два года,

– сказала Лиэнн Фитч.

Также полиция попросила всех возможных свидетелей предоставить фото и видео материалы с места инцидента.

Our deepest condolences to the families of our fallen members 45-year-old Lawrence Robert Costello and 43-year-old Sara Mae Helen Burns and the other victims in this morning's shootings. pic.twitter.com/9TeWn5OqWx — Fredericton Police (@CityFredPolice) 10 серпня 2018 р.

RCMP asking for photos and video footage in homicide investigation #Fredericton https://t.co/rVqA9CeBkl — RCMP New Brunswick (@RCMPNB) 10 серпня 2018 р.

Напомним, в пятницу утром, 10 августа, в столице канадской провинции Нью-Брансуик, городе Фредериктон, произошла масштабная перестрелка, в которой погибли четыре человека, также много пострадавших.